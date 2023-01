Famílias de áreas rurais, indígenas, quilombolas e ribeirinhas são atendidas com ações voltadas à saúde e assistência social

As famílias que moram em áreas rurais, indígenas, quilombolas e ribeirinhas são assistidas pelo Governo de Rondônia em diversas frentes de políticas públicas, executadas para levar desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, a exemplo dos programas de cidadania, assistência social e atendimento médico. A iniciativa reforça a missão de levar as ações governamentais, por meio de programas, projetos e serviços, garantindo dessa forma, assistência à população do Estado.

‘‘O Governo de Rondônia tem o compromisso de impulsionar o desenvolvimento nos 52 municípios, em seus distritos e comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas, atendendo a população. As medidas objetivam levar para a sociedade, dignidade e respeito com ações governamentais que atendam às necessidades e garantam melhor qualidade de vida aos cidadãos’’, afirmou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

SAÚDE

A unidade de saúde fluvial Walter Bártolo, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, mas conhecido como o Barco Hospital do Governo de Rondônia, realiza anualmente missões fluviais em áreas ribeirinhas, atendendo ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Em 2022, foram realizados 12,9 mil atendimentos e procedimentos em saúde.

Ainda no eixo da saúde, o Governo de Rondônia entregou uma ambulancha à Prefeitura de Porto Velho, em junho de 2022. Um investimento de mais de R$ 400 mil. Ela foi transformada em Unidade Fluvial de Saúde – UFS, para atendimento das comunidades ribeirinhas na região do Distrito de Calama, no Baixo Madeira. Nela, a equipe de saúde básica, composta por agentes comunitários, técnicos, enfermeiros, médicos, dão todo o suporte para realizar consultas médicas, procedimentos ambulatoriais, primeiros socorros e transportes de pacientes às unidades de maior porte.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Outra frente de serviço fortalecida entre as famílias de áreas rurais, indígenas, quilombolas e ribeirinhos pelo Governo de Rondônia são as políticas de assistência social. As famílias estão sendo atendidas pelos programas da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social – Seas, a exemplo do ‘‘Mamãe Cheguei’’ e o ‘‘Crescendo Bem’’. No Estado, o programa “Mamãe Cheguei” já atendeu 8.545 grávidas com o kit enxoval para os bebês; o “Crescendo Bem”, assiste atualmente 1.807 famílias com a transferência de R$ 100 mensais destinados a crianças de 0 a 3 anos ou de 0 a 6 anos com deficiência.

A Seas também realizou, em dezembro de 2019, a entrega de sete pick-ups, no valor total de R$ 905.800,00, para reforçar as ações de assistência social, nas comunidades remanescentes quilombolas de Santa Cruz, no município de Pimenteiras do Oeste; Jesus, no município de São Miguel do Guaporé; Pedras Negras e Santo Antônio do Guaporé, ambas em São Francisco do Guaporé; Forte Príncipe da Beira e Santa Sé, em Costa Marques. Além disso, a equipe da Seas foi até essas comunidades para ajudá-la a otimizar o uso das sete camionetes doadas.

Em 2023, o Governo de Rondônia seguirá monitorando e atendendo às necessidades das famílias que moram em áreas rurais, indígenas, quilombolas e ribeirinhos, assim como de toda a população, para transformar Rondônia no melhor Estado para se viver do Brasil.

Fonte: Governo RO