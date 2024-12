Farmácia Especializada de Porto Velho atende mais de 20 mil pacientes em todo o estado

Com o objetivo de garantir acessibilidade e assistência em saúde à população, o governo de Rondônia realiza o atendimento de mais de 26.298 mil pacientes de todo o estado com o fornecimento de medicamentos, gratuitamente, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), mediante a Coordenadoria de Gestão e Assistência Farmacêutica (CGAF).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o serviço é essencial para a vida da população que necessita desse atendimento. “Através do serviço, os rondonienses têm acesso a medicamentos e componentes especializados que fazem a diferença na qualidade de vida de quem precisa de tratamento contínuo”, ressaltou.

O titular da Sesau, Jefferson Rocha reforça que, o acesso a medicamentos é um direito do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). “É mais do que entregar remédios, é cuidar de pessoas, prevenir complicações e, dessa forma, promover o desenvolvimento da saúde no estado”, afirmou.

ACESSIBILIDADE

Outro serviço realizado pela Coordenadoria de Gestão e Assistência Farmacêutica é o projeto Remédio Aqui em Casa, criado em 2017, com o objetivo de levar acessibilidade por meio da entrega de medicamentos diretamente às residências dos usuários do SUS. O projeto conta com a parceria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) e atende mensalmente mais de 2.800 mil pacientes em Porto Velho.

O adjunto da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, João Paulo Ferraz explicou que, a iniciativa foi idealizada pensando no bem-estar dos usuários do Sistema. “O serviço é primordial para o conforto do paciente. Com a adesão ao programa, os pacientes economizam tempo e recursos financeiros, uma vez que não precisam se deslocar até a Farmácia Especializada para retirar os medicamentos.”

CRITÉRIOS

O usuário do SUS deve verificar se seu quadro clínico está em conformidade com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS). Os documentos definem critérios e mecanismos de controle clínico, acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do Sistema Único de Saúde.

A Farmácia Especializada disponibiliza aproximadamente 200 medicamentos para inúmeras doenças, consultando os tratamentos específicos nos PCDT.

COMO ACESSAR O SERVIÇO

Para se cadastrar e obter medicamentos gratuitos em Porto Velho, é necessário comparecer à unidade, localizada na Rua Aparício de Moraes, nº 4.338, no Setor Industrial (próximo ao Hospital de Base). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É fundamental levar os documentos exigidos pelo protocolo clínico, conforme orientação do médico responsável pelo diagnóstico. Grande parte dos pacientes consegue retornar com os medicamentos no mesmo dia. No entanto, em casos que necessitem documentos complementares ou quando o medicamento precisa ser solicitado ao Ministério da Saúde, devido ao uso restrito, o processo pode levar mais tempo.

Fonte: Governo RO