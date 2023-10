Fase Estadual Infantil do Joer fortalece o tema “Paz” durante a disputa que segue até dia 12, em Ji-Paraná

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep participou na quinta-feira (5), do I Workshop Internacional de Propriedade Intelectual . Durante o evento realizado no município de Cacoal, foram apresentados os procedimentos necessários para uma empresa se posicionar no mercado, protegendo sua marca.

O evento foi promovido pelo Governo de Rondônia e envolveu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec que em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, Caferon – Cafeicultores Associados da Região das Matas de Rondônia e pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, o workshop foi destinado para empresários e produtores, que buscam o sucesso dos seus produtos no mercado nacional e no exterior, principalmente no cenário americano.

Conforme a presidente da instituição de ensino profissionalizante, Adir Josefa de Oliveira, um dos casos de sucesso do empreendedorismo fomentado pelo Idep, que ganhou destaque no país europeu na visita técnica liderada pelo Ministério da Educação, de 25 a 29 de setembro, foi o da cursista Vanderlene Araújo Vicente, de 47 anos.

Vanderlene Araújo fez cursos profissionalizantes no ramo da beleza e hoje é sócia de um salão em Porto Velho. “De desempregada passei a ser empreendedora”, revelou.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade intelectual refere-se a criações da mente. Na sua primeira edição, o Workshop Internacional de Propriedade Intelectual abordou algumas categorias de propriedade intelectual como patentes, marcas, desenhos industriais, direitos autorais e segredos comerciais.