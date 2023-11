Fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia é realizada em Cacoal

Visando desenvolver ações preventivas e de cunho educativo para orientar a população sobre o Período de Defeso, o Governo de Rondônia realizou, entre os dias 7 e 9 de novembro, atividades de educação ambiental no município de São Miguel do Guaporé. Para atender às diretrizes da Política Estadual de Ordenamento do Setor Pesqueiro, a Coordenadoria Estadual de Educação Ambiental (Ceam), organizou uma programação que trabalhou a prevenção e precaução, evitando assim que a população seja afetada por falta de conhecimento acerca da legislação e importância ecológica para a preservação ambiental.

O planejamento, realizado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), contou com uma mobilização, no que tange à conscientização no comércio local, ciclo de palestras nas escolas rurais na Linha-82 Sul, Linha-78 Sul, Linha-11 Norte, escola quilombola e Associação das Castanheiras Linha-9 Sul.

Foram realizadas, ainda, atividades com alunos do Centro Estadual de Ensino de Jovens e Adultos (Ceeja), Instituto Federal de Rondônia (Ifro), com a comunidade de pescadores da Bahia do Tadeu e na Toca da Raposa. Técnicos da Ceam também realizaram ‘educomunicação’ em emissoras de rádio do município, apresentando medidas criadas para regularizar as pescarias e, limitar a exploração desses recursos, tornando essa, uma prática mais sustentável.

Os investimentos do Governo do Estado em preservação têm apresentado resultados satisfatórios, porém, é necessário continuar conscientizando as comunidades sobre a importância do Período de Defeso e como cada um pode contribuir para sua eficácia.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos disse que, a pasta vem trabalhando com a construção de políticas públicas de educação ambiental, de forma participativa e democrática, envolvendo e dialogando com os diversos setores da sociedade, relacionados com o tema. “Quando respeitamos o Período de Defeso, estamos investindo no futuro da pesca sustentável. Esta pausa temporária na atividade pesqueira resultará em uma pesca mais abundante, beneficiando pescadores e comunidades dependentes dos nossos rios”, concluiu.

Conforme a coordenadora da Ceam, Deigna Lais Oliviak, o órgão se faz presente em todo Estado, no sentido de conscientizar a população com ações que protegem o meio ambiente como um todo. “Nesse contexto, a educação ambiental busca orientar e conscientizar toda comunidade local, que o Período de Defeso seja respeitado, conciliando o equilíbrio entre a sustentabilidade dos recursos pesqueiros, proporcionando vantagens a longo prazo referentes aos recursos naturais, visto que, o defeso consiste na interdição da pesca por uma temporada estabelecida. Quanto mais tivermos a compreensão da importância de caminharmos juntos nesta direção, mais eficazes seremos, na real implementação do que expõe a Política Nacional de Educação Ambiental”, evidenciou.

Fonte: Governo RO