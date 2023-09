Fase infantil da etapa estadual dos Jogos Escolares de Rondônia inicia em Ji-Paraná nesta segunda-feira, 2

Um grupo de alunos do 1º e 2º anos do ensino médio da Escola Estadual Simon Bolívar, em Guajará-Mirim, realizaram um mutirão de limpeza na praia do Acácio, localizada no Bairro Tamandaré. O objetivo da ação foi colocar em prática os valores de cidadania e proteção ao meio ambiente, exercitando a responsabilidade de toda comunidade em zelar por um bem comum.

CIDADANIA

Os alunos têm em sua programação pedagógica, três aulas por semana da disciplina eletiva de Direito e Cidadania. De acordo com o coordenador da ação, professor Jean Carlos Oliveira, os alunos que estiveram participando da ação educativa ambiental, na praia do Acácio, colocaram em prática alguns conhecimentos trabalhados em sala de aula e aprenderam que, mais do que nunca, os cuidados voltados ao meio ambiente refletem sobre as mudanças no clima, a questão do desmatamento e a produção de lixo.

“Hoje os alunos entenderam que quando eles e a população vêm a um local público, que é de uso geral, o lixo produzido aqui deve voltar junto com eles, não pode ser descartado no local. Aqui não encontramos lixeira, seria muito melhor se tivesse. Importante ter uma atenção mais voltada para a praia do Acácio, principalmente aos finais de semana, quando o local está mais lotado”, pontuou o professor.

A aluna, Maria Heloísa Ribeiro da Silva destacou que, a ação teve o objetivo de conscientizar as pessoas de que é proibido jogar lixo de modo aleatório, enfatizando que o ato é um crime contra a natureza. Ela ressaltou que, “os jovens têm um papel importante na mudança dessa imagem negativa da nossa geração, podemos chamar mais jovens para tirar essa imagem que a nossa geração está tendo, sendo algo simples como juntar uma tampinha ou um canudo, algo possível de ser feito por todos nós como seres humanos”.

CONSCIENTIZAÇÃO

A ação finalizou após a limpeza em toda a praia. As luvas distribuídas aos alunos para o momento, ao final da ação foram recolhidas juntamente com os sacos plásticos ao lixo. Com poucos banhistas no momento das atividades, por meio de uma roda de conversa os alunos receberam mais orientações sobre as questões ambientais.

LAZER

A praia do Acácio tem sido um dos pontos do município bastante frequentado, devido ao forte calor nos últimos dias. Várias pessoas buscam o local que é banhando pelas águas do rio Mamoré. O local é também considerado um ponto turístico na região.

Fonte: Governo RO