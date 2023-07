Fase juvenil dos Jogos Escolares de Rondônia inicia em Cacoal nesta terça-feira, 1

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, dará início a fase juvenil Jogos Escolares de Rondônia – Joer, nesta terça-feira (1), no Ginásio Poliesportivo Senador Ronaldo Aragão, em Cacoal. Este ano, as disputas iniciam um dia antes da solenidade de abertura, nesta segunda-feira (31). O evento é organizado pela Coordenação de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar, em conjunto com a Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

Nessa etapa, disputam entre si as delegações do município de Espigão d’Oeste, Ministro Andreazza, Primavera, Parecis, Pimenta Bueno, São Felipe e Cacoal, nas modalidades de basquete, voleibol, futsal, handebol, futebol de campo, vôlei de praia, atletismo, tênis de mesa, xadrez, badminton, judô, com um total de 1.829 pessoas envolvidas, entre atletas e técnicos.

VALORES

Para a titular da pasta, Ana Pacini, é importante participar dos jogos, respeitando e cumprindo as normas que os regem, dentro do verdadeiro espírito dos valores esportivos, para a glória do esporte educacional do Estado e honra das equipes. “Os jogos promovem um intercâmbio social, além de fomentar o surgimento de novos talentos esportivos, sempre norteados pelos princípios do respeito e da compreensão mútua”, ressaltou.

FASE ESTADUAL

Os atletas e técnicos campeões seguirão representando suas regionais nas fases estaduais dos jogos que acontecerão nos dias:

13 à 16 de julho – fase estadual, modalidades individuais, em Porto Velho

31 de julho à 8 de agosto – fase estadual juvenil, em Cacoal

26 de setembro à 05 de outubro – fase estadual infantil, em Ji-paraná

e 11 à 15 de outubro – fase estadual paralímpica, em Cacoal

Fonte: Governo RO