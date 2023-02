Faturas de água em atraso podem ser negociadas com 100% de desconto; pagamento pode ser efetuado até sexta-feira, 24

Com o objetivo de oferecer uma oportunidade aos clientes, quanto à quitação de faturas em atraso, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd promove desconto especial de 100% para pagamento à vista sobre os juros, multas e correções monetárias, até sexta-feira, 24.

As dívidas podem ser negociadas em até 12 vezes sem juros pelo débito corrigido, com entrada mínima de 15% do valor do débito. O desconto compreende as dívidas contraídas até a data de 31/12/2022.

Segundo o presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão, “os clientes podem comparecer às Lojas de Serviços da Caerd, em Porto Velho e nos municípios onde a empresa opera. Na quarta-feira de cinzas (22), o expediente será das 14h às 18h e nos demais dias, das 7h30 às 7h30. O desconto é uma oportunidade, tanto aos usuários quanto para a Companhia que busca nestas ações, o equilíbrio financeiro da empresa”.

O presidente, Brancalhão reforça ainda a importância de manter as contas em dia para evitar a suspensão do serviço.

Fonte: Governo RO