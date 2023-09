Federação de Karatê de Rondônia homenageia o deputado Nim Barroso

Com o objetivo de promover atividades turísticas, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), a implementação da sinalização turística nas linhas 22 e 27, estradas rurais que ligam a BR-364 aos banhos no Taboca e Rio das Garças.

Além de promover o turismo regional, a indicação visa facilitar o acesso ao melhorar a localização do turista em relação ao seu destino e local de interesse, contribuindo para a elevação do desenvolvimento local. Sendo assim, é necessário um trabalho em escala estadual para realizar sinalizações a fim de oferecer informações sobre as rotas turísticas, culturais, gastronômicas, históricas e geográficas.

De acordo com o parlamentar, a malha rodoviária estadual é carente de informações de sinalização de trânsito turística. “Temos o objetivo de adequar a sinalização no estado para despertarmos o interesse da população ao turismo interno. Com isso, estaremos preparando a cidade e o estado para recebermos turistas de outras regiões”, enfatizou.

Por último, é importante destacar que a proposta partiu do gabinete do vereador Júnior Queiroz (Podemos), pois ele acredita que essa medida se revela uma valiosa ferramenta para estimular o interesse no turismo regional.

