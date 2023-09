Feira da Agroindústria Familiar acontece nesta sexta-feira, 29

O Governo de Rondônia convida a população para prestigiar mais uma edição da Exposição da Agroindústria Familiar nesta sexta-feira (29), das 7h30 até às 15h, no estacionamento Pirarucu do Palácio Rio Madeira. O evento vai reunir produtores rurais e microempreendedores do Estado.

O visitante poderá degustar e comprar produtos derivados de panificação, doces, mel, embutidos de carne suína e queijos artesanais premiados a preços módicos. O evento é realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec.

O secretário da Seagri, Luiz Paulo saúda os participantes e visitantes, ressaltando que, o Governo intermedia um dos eventos tradicionais de compra e venda de produtos da agricultura familiar. “Além de incentivarmos a venda dos produtos, o consumidor também ganha com os preços justos praticados em nossa feira”, explicou.

Fonte: Governo RO