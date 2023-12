Cursos de Operador de Empilhadeira e Serralheiro de Materiais Ferrosos têm novos requisitos para matrículas

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e do Sine Municipal, informa que o Edital Nº01/2023/SINE/SEMDESTUR foi republicado e novos pré-requisitos foram inseridos, bem como a prorrogação das inscrições para a próxima sexta-feira (8).

Com foco em fornecer capacitação gratuita e prática, os cursos oferecidos pelo Sine Municipal serão oferecidos em duas unidades do Senai e vão preparar o candidato para o mercado de trabalho.

CURSOS OFERECIDOS

* Serralheiro de materiais ferrosos (idade mínima de 18 anos), no Senai Cetem, na av. Oreste Floriano Bonato, 001, Quadra 03. Distrito Industrial;

* Operador de empilhadeira (idade mínima de 18 anos), no Senai Cetem, na av. Oreste Floriano Bonato, 001, Quadra 03. Distrito Industrial;

* Marceneiro de móveis sob medida (idade mínima de 16 anos), no Senai Ceet, na av. Rio de Janeiro, 4734, Lagoa;

* Padeiro e confeiteiro (idade mínima de 16 anos), no Senai Ceet, na av. Rio de Janeiro, 4734, Lagoa.

INSCRIÇÃO

Conforme edital, a inscrição será realizada exclusivamente via internet, no período compreendido entre às 8h do 29/11/2023 às 23:59 do dia 8/12/2023, nos endereços eletrônicos abaixo:

* Operador de empilhadeira: https://forms.gle/rhCBvQP7fdeZFnJ27

* Marceneiro de móveis sob medida: https://forms.gle/5EE2wjWwV9NkF3WU8

* Serralheiro de materiais ferrosos: https://forms.gle/a6uHo14sAjFLyXo56

* Padeiro e confeiteiro: https://forms.gle/MwugNz1935S5ctn69

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Os candidatos devem ter atenção aos documentos necessários a serem enviados após o preenchimento do formulário, são eles: RG ou Certidão de Nascimento, em caso de menores de 18 anos, incluir também cópia do RG do responsável legal; CPF do aluno, em caso de menores de 18 anos, incluir também cópia do responsável legal; Comprovante de residência; e Certificado ou declaração de escolaridade.

RESULTADOS

A divulgação dos candidatos classificados sairá no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia no dia 12 de dezembro, e os recursos poderão ser protocolados no dia 13 de dezembro. O resultado do processo seletivo será publicado também no Diário Oficial, no dia 19 de dezembro de 2023.

Texto: SMC/Semdestur

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO