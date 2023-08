Feira de agronegócio impulsiona economia de Rondônia na Agroshow em Machadinho d’Oeste

A Agroshow teve foco no desenvolvimento e sustentabilidade

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri marcou presença na 4ª edição da Agroshow, feira de agronegócio de Machadinho d’Oeste. O evento aconteceu de 24 a 27 de agosto, no Parque de Exposições da Associação dos Agropecuaristas de Machadinho – Aama. A feira segue o mesmo modelo da Rondônia Rural Show Internacional e tem como objetivo, fomentar o agronegócio e impulsionar o desenvolvimento econômico de Rondônia, valorizando os produtos e produtores locais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Agroshow é uma oportunidade para estimular o setor agropecuário do Estado. Rondônia é uma região conhecida pela sua força no campo e eventos como esse reforçam ainda mais o potencial para desenvolver o agronegócio. “A 4ª edição da Agroshow representa um momento de união e fortalecimento do setor agropecuário do nosso Estado. É gratificante poder ver as pessoas trocando experiências, compartilhando conhecimentos e assim, poder estabelecer parcerias que contribuam para o crescimento sustentável do agronegócio em Rondônia”, destacou.

Produtores rurais e artesãos participaram da 4ª edição da Agroshow em Machadinho d’Oeste, como também, os expositores que enriqueceram ainda mais a diversidade do evento. A feira contou com estandes para exposição de máquinas, equipamentos agrícolas, veículos e apresentação de touros e matrizes de corte e leite com melhoramento genético. Houve também a realização do concurso leiteiro.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, salientou que, “acreditamos que, para que a agricultura familiar possa prosperar, é fundamental investir em tecnologia e mecanização. Sabemos também que a genética de qualidade é um dos pilares para o sucesso na produção agropecuária. Sendo assim, foram expostos animais de alto padrão, oferecendo aos produtores a oportunidade de conhecerem e adquirirem esses animais tão valiosos”, ressaltou.

No primeiro dia da Agroshow, o destaque foi para a sessão itinerante da Assembleia Legislativa de Rondônia, que proporcionou à população do município, mais informações sobre o crescimento e desenvolvimento regional. A realização dessa sessão itinerante é uma oportunidade de aproximar a população dos assuntos discutidos no legislativo e esclarecer dúvidas e demandas da comunidade.

Nesse contexto, o Governo de Rondônia, por meio da Seagri, vem incentivando a agricultura familiar, fornecendo apoio técnico e estrutural para que os pequenos produtores possam crescer e se destacar no mercado. O evento também contribuiu para a troca de conhecimentos entre os produtores, promovendo a inovação e o aprimoramento das técnicas agrícolas.

Assim, a participação do Governo na Agroshow de Machadinho d’Oeste reforçou o compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário, buscando o equilíbrio entre o progresso econômico e a preservação do meio ambiente. Mais uma oportunidade para fortalecer a cadeia produtiva do agronegócio em Rondônia e consolidar o Estado como um polo de produção agropecuária de qualidade.

Fonte: Governo RO