Feira de Empreendedores “Natal de Luz” acontece nesta sexta-feira e sábado, em Porto Velho

A Feira de Empreendedores “Natal de Luz” teve início nesta sexta-feira (8) e prossegue neste sábado, no período de 16 às 22h, em Porto Velho. O evento, que busca impulsionar ainda mais a economia e incentivar empreendedores locais, ocorre na Rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira (PRM), sede administrativa do Governo de Rondônia.

A feira conta com a participação de mais de 100 expositores de diferentes setores, como produtos que envolve a agroindústria, gastronomia, artesanato e serviços. Também serão realizadas atrações musicais e um espaço kids para entretenimento. Além de desfrutar do evento, a população terá a oportunidade de visitar a decoração natalina, instalada no Palácio Rio Madeira.

O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Sérgio Gonçalves, ressaltou que a Feira de Empreendedores “Natal de Luz” é uma iniciativa de suma importância, sendo uma proximidade entre Estado, empreendedores e sociedade em geral. “Além de fomentar a economia, a feira tem tudo para alcançar mais um resultado positivo e, para 2024, com certeza haverá mais edições deste evento, com a presença das agroindústrias, para que os produtores possam expor seus produtos, que são produzidos com qualidade e sustentabilidade”, pontuou.

A Feira de Empreendedores “Natal de Luz” é promovida por meio da Sedec, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri); Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel); Superintendência Estadual de Turismo (Setur); Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

SUCESSO

O empreendedor do ramo de defumados, Ademilson Tenreiro, que é residente na Linha Transpurus, no km 13 da BR-319, em Porto Velho, participa mais uma vez da Feira de Empreendedores e destacou o incentivo do Governo de Rondônia aos pequenos produtores. “Esta feira é uma grande oportunidade aos pequenos produtores, em vender produtos da agricultura familiar, entre outros segmentos. Tenho obtido um bom lucro durante minhas participações e se Deus permitir, estarei na próxima, oferecendo meus produtos”, disse.

Para a servidora pública Caroline Saraiva, que sempre participa das edições da Feira do Empreendedor, “o evento oferece uma variedade de produtos, como artesanatos e alimentos, fortalecendo a economia e beneficiando os empreendedores locais”.

Quem esteve pela primeira vez na Feira de Empreendedores foi a artesã Lisinia Venâncio, que avaliou como positiva pela possibilidade de apresentar seu trabalho ao público, garantir network e mais clientes. “O Governo de Rondônia está de parabéns ao incentivar o micro e pequeno empreendedor em apresentar seus trabalhos e agradeço a oportunidade de estar por aqui”, declarou.

