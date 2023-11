Feira de Empreendedores “Natal de Luz” incentiva pequenos negócios, na Capital

Na quarta-feira (22), a partir das 15h, os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) chegam ao fim em Porto Velho. As competições de basquete e futsal acontecem no ginásio de esportes Cláudio Coutinho, e a cerimônia de encerramento está marcada para as 22h, em uma casa de eventos, situada na Avenida Mamoré, n° 530 – Bairro Lagoinha.

A Capital rondoniense sediou pela primeira vez o evento, que reuniu 15 municípios em 13 modalidades esportivas, proporcionando um intercâmbio esportivo único. A abertura ocorreu no Ginásio Cláudio Coutinho, no dia 10 de novembro, e as disputas seguem até esta quarta-feira.

Instituído em 1983, os JIR, idealizados pela Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), buscam promover o esporte, integrando municípios e oferecendo oportunidades aos atletas. Esta edição reuniu cerca de 1.300 participantes, mantendo a tradição de fomentar o esporte de alto rendimento.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “o JIR é um evento que promove a cultura do esporte, incentivando à prática esportiva e integração entre os municípios. Desejamos a todos os atletas muito sucesso nas suas carreiras. Vocês são um exemplo para todos os jovens rondonienses”, salientou.

Histórico do JIR

Criados em 1983, os Jogos foram suspensos por 25 anos, retornando em 2011. Entre 2020 e 2022, novamente interrompidos. Porto Velho, graças à Lei nº 3.665 de 2015, também é sede do torneio.

Modalidades Disputadas

Atletismo, Capoeira, Judô, Karatê, Tênis de Mesa, Ciclismo, Xadrez, Futebol Society, Futsal, Basquetebol, Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia marcaram as competições, realizadas em diversos espaços esportivos da cidade.

Municípios Participantes

Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Alto Paraíso, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Seringueiras, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Parecis, Ministro Andreazza, Nova Brasilândia do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Santa Luzia d’Oeste e Vilhena, foram os protagonistas desta fase final dos Jogos Intermunicipais.

O secretário da Sejucel, Junior Lopes, também ressaltou a importância do JIR, ao desenvolvimento do esporte em Rondônia. “Foi uma competição de alto nível, com atletas de todo o Estado. Os jogos foram emocionantes e mostraram o talento dos jovens rondonienses. Estamos orgulhosos do que foi realizado em Porto Velho. O JIR é um evento que promove a integração e valorização do esporte em Rondônia”, evidenciou.

