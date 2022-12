Feira do Jovem Empreendedor é realizada no Espaço Alternativo com exposições de produtos

Com o objetivo de proporcionar um espaço de fomento ao empreendedorismo, feito por jovens com faixa etária entre 15 a 29 anos, o Governo de Rondônia, com ações da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, promoveu no sábado (17), no Espaço Alternativo de Porto Velho, a 2ª edição da Feira do Jovem Empreendedor.

Cerca de 40 expositores participaram do evento com produtos de diversos segmentos, como alimentícios, vestuários entre outros, além da apresentação de shows culturais, competições e gincanas em geral, para fortalecer as políticas públicas voltadas à juventude rondoniense.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça que a feira é de extrema importância “para promover o incentivo ao empreendedorismo, e que mais expositores possam participar com intuito de promoverem seus produtos, independente do segmento nos eventos realizados pelo Governo do Estado”.

A gestora da Sejucel, Camila Lima, conta que a realização do evento faz parte do plano de governo, como forma de inserir o jovem no mercado de trabalho. “As políticas públicas da juventude em todo o Estado, tem sido neste sentido, ou seja, promovendo parceria com outras instituições para capacitações em cursos de como ter o próprio negócio”, disse.

O coordenador de Políticas Públicas para a Juventude da Sejucel, Gabriel Barbosa, salienta que o “Governo de Rondônia tem incentivado a juventude ao empreendedorismo e para 2023, temos a expectativa de realizar mais uma edição desta feira”, enfatizou.

EMPREENDEDORISMO

A expositora Ana Cláudia, que atua há um ano no ramo de vestuário, viu com a Feira do Jovem Empreendedor, a oportunidade para o crescimento de suas vendas, por meio da exposição de suas roupas durante o evento. “Foi muito legal esse incentivo do Governo do Estado em acreditar na juventude, nos dando espaço para divulgar nosso negócio para o público. Ao saber da feira, de imediato aceitei e espero estar com minha loja nas próximas edições”.

A empreendedora do segmento de moda criativa, Analu Soares, aproveitou a oportunidade de expor seus produtos durante a feira e agradeceu ao Governo de Rondônia pela realização do evento. “A promoção do empreendimento local é muito importante, ainda mais entre os jovens, pois estamos iniciando essa jornada, sendo de fundamental importância o incentivo de políticas públicas feitas pelo Governo de Rondônia, e podermos mostrar nosso trabalho”, contou a empreendedora.

PARCEIROS

A Feira do Jovem Empreendedor contou com parcerias de órgãos, como o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep, com a oferta de cursos e capacitações, e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, com programas e projetos voltados ao empreendedor.

Fonte: Governo RO