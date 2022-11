Feirantes de Pimenteiras do Oeste serão contemplados com barracas e balança pela Emater/RO

O Governo de Rondônia contemplou o município de Alta Floresta d’Oeste com a recuperação de 5 quilômetros de vias no perímetro urbano com o recapeamento asfáltico. Após a conclusão da primeira etapa do Projeto “Tchau Poeira”, máquinas e homens do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER iniciaram a segunda etapa de mais 7.496,70 metros de recuperação com recapeamento asfáltico em ruas e avenidas da cidade.

Feliz com a parceria entre governo e município, o prefeito Giovan Damo enfatizou que a população está ainda muito satisfeita. “Ruas que há anos eram castigadas pela deterioração do tempo, e agora chegou esse benefício que traz qualidade para a população usar. É uma parceria firme, fiel e de trabalho honesto. Agradecemos ao governador Marcos Rocha e ao diretor do DER, Eder Fernandes pela parceria”, finalizou.

Para o empresário Márcio Domingos, a ação municipalista do Governo de Rondônia chegou no momento certo. “Essa era uma rua cheia de buracos e hoje está com asfalto novo. Parabéns a todos que estão melhorando a trafegabilidade de nossas ruas”, disse.

Segundo o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, quando concluída as duas etapas do projeto “Tchau Poeira”, serão quase 12,5 quilômetros de asfalto urbano revitalizado. “Um asfalto de qualidade para os moradores de Alta Floresta. Além disso, o DER concluiu os 2 quilômetros de asfalto novo na rodovia-135 (linha 160), sentido Novo Horizonte do Oeste, faltando apenas o meio fio, e na Vila Marcão, 4 quilômetros de asfalto novo também na rodovia-135 e mais 1 quilômetro de asfalto na RO-370. É o Governo de Rondônia trabalhando pelos rondonienses”, enfatizou.

CONFIRA AS VIAS CONTEMPLADAS NA SEGUNDA ETAPA:

AVENIDA JK ENTRE RUA AFONSO PENA / RUA NEREU RAMOS;

RUA JOÃO CAFÉ FILHO ENTRE AVENIDA JK / AVENIDA NILO PEÇANHA;

RUA AFONSO PENA ENTRE RUA JOSÉ LINHARES / AVENIDA CARLOS LUZ;

RUA NEREU RAMOS ENTRE AVENIDA JK / AVENIDA CARLOS LUZ;

RUA JOSÉ LINHARES ENTRE AVENIDA BRASIL / AVENIDA ALTA FLORESTA;

RUA PIAUÍ ENTRE AVENIDA BRASIL / AVENIDA PORTO VELHO;

AVENIDA ALTA FLORESTA 001 ENTRE RUA SALVADOR / RUA BELO HORIZONTE;

AVENIDA ALTA FLORESTA 002 ENTRE RUA PIAUÍ / RUA MARANHÃO;

AVENIDA ALTA FLORESTA 003 ENTRE RUA SERGIPE / RUA RORAIMA;

AVENIDA PORTO ALEGRE ENTRE RUA PIAUÍ / RUA MARANHÃO;

AVENIDA AMAPÁ ENTRE RUA PIAUÍ / RUA MARANHÃO;

AVENIDA BAHIA ENTRE RUA GOIÁS / RUA ALAGOAS;

AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA GOIÁS / RUA ALAGOAS;

RUA ALAGOAS ENTRE AVENIDA RIO BRANCO / AVENIDA NILO PEÇANHA;

RUA PERNAMBUCO ENTRE AVENIDA AMAZONAS / AVENIDA SÃO PAULO;

AVENIDA MATO GROSSO ENTRE RUA RONDÔNIA / RUA ESPIRITO SANTO;

RUA RIO DE JANEIRO 001 ENTRE RUA RONDÔNIA / RUA ESPIRITO SANTO;

RUA RIO DE JANEIRO 002 ENTRE RUA FORTALEZA / RUA TANCREDO NEVES;

RUA ISAURA KWIRANTE ENTRE RUA SANTA CATARINA / RUA RORAIMA;

AVENIDA PARANÁ 001 ENTRE RUA RONDÔNIA / RUA CEARÁ;

AVENIDA PARANÁ 002 ENTRE RUA SERGIPE / RUA RORAIMA;

AVENIDA SÃO PAULO ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE / RUA RORAIMA;

AVENIDA CURITIBA ENTRE RUA CEARÁ / RUA SERGIPE;

AVENIDA CUIABÁ ENTRE RUA CEARÁ / RUA SERGIPE;

RUA SANTA CATARINA 001 ENTRE RUA RIO DE JANEIRO / AVENIDA RIO GRANDE DO SUL;

RUA SANTA CATARINA 002 ENTRE AVENIDA SÃO PAULO / AVENIDA AMAPÁ;

RUA CEARÁ 001 ENTRE AVENIDA AMAZONAS / AVENIDA ALTA FLORESTA;

RUA CEARÁ 002 ENTRE AVENIDA ALTA FLORESTA / AVENIDA MARECHAL RONDON;

RUA RIO GRANDE DO NORTE 001 ENTRE AVENIDA CURITIBA / AVENIDA MINAS GERAIS;

RUA RIO GRANDE DO NORTE 002 ENTRE AVENIDA PARANA / AVENIDA MARECHAL RONDON;

RUA SERGIPE 001 ENTRE AVENIDA MATO GROSSO / AVENIDA PARANÁ;

RUA SERGIPE 002 ENTRE AVENIDA ALTA FLORESTA / AVENIDA ISAURA KWIRANTE;

RUA TANCREDO NEVES ENTRE AVENIDA CUIABÁ / AVENIDA MINAS GERAIS.

Fonte: Governo RO