Feirão do Emprego Temporário oferece oportunidades de colocação no mercado de trabalho em Rondônia

O Governo de Rondônia abriu no dia (6), o Feirão online do Emprego Temporário, evento que segue até o dia 14 de novembro, e tem como objetivo oferecer oportunidades de colocação no setor de comércio, por meio do serviço de empregabilidade, aproveitando a alta demanda de mão de obra para o setor de comércio no período de festas, férias e oportunidades geradas pelo fim do ano.

O Feirão do Emprego Temporário, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Sedec, busca atender às necessidades de serviços sazonais ou substituição temporária de pessoal permanente. Com o intuito de simplificar e agilizar o processo de contratação. É uma forma de impulsionar o desenvolvimento social e econômico de Rondônia, oferecendo oportunidades de emprego e capacitação para a população.

VAGAS

O Feirão Emprego Temporário tem 168 vagas disponíveis, entre elas: vendedor, operador de caixa, estoquista, atendente de loja, repositor de mercadorias, jardineiro, salgadeira, vigilante, consultor de vendas e nutricionista. Os interessados em participarem do Feirão e que queiram se inscrever nos cursos de capacitação, podem acessar o site do Geração Emprego. Não perca essa chance de se preparar para o mercado de trabalho e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo período de fim de ano.

De acordo com a coordenadora-geral de Trabalho, Emprego e Renda da Sedec, Teresa Cristina Aranha de Brito, ” a Secretaria atua em parceria com empresas para oferecer uma capacitação rápida e motivacional aos interessados e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades de trabalho para a população “, destacou.

CAPACITAÇÕES

As capacitações acontecem em lives na página do Geração Emprego e as capacitações incluem temas como: “Vendedor de Sucesso”, “Um currículo campeão – dicas de empregabilidade”, “Como se destacar na média – garantindo empregabilidade”, “Excelência no atendimento ao cliente”, “O emprego dos meus sonhos – transformando teoria em realidade” e “Técnicas avançadas para vender mais e melhor”.

Fonte: Governo RO