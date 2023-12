Feirão Limpa Nome beneficia a população com a regularização de dívidas ativas

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três, a Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – GLOMARON realizou a XVII Soberana Assembleia Geral em seu palácio maçônico, marcando um importante capítulo em sua trajetória. A assembleia contou com a participação maciça de membros comprometidos com os valores maçônicos, que discutiram pautas cruciais para o próximo ano.

Durante a assembleia, foram apresentadas as Propostas Orçamentárias da AMARO e da GLOMARON para o exercício fiscal de 2024. Após intensas deliberações e aprovações unânimes, a cerimônia de instalação dos novos Veneráveis Mestres das 47 lojas jurisdicionadas à potência teve início. Alguns foram instalados pela primeira vez, enquanto outros foram reconduzidos ao cargo de Venerável Mestre, refletindo a estabilidade e a confiança depositada pelos membros.

A cerimônia de instalação, celebrou a continuidade do comprometimento e liderança dos Veneráveis Mestres. Estes, agora incumbidos de conduzir suas lojas com sabedoria e retidão, representam o alicerce sólido sobre o qual a GLOMARON constrói sua missão maçônica.

Após as atividades oficiais, a Sereníssima Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia promoveu um jantar à família maçônica, marcando o encerramento das atividades do ano. O evento ocorreu nas elegantes dependências do Ypiranga Esporte Clube e teve como anfitriões o, irmão Paulo Benevenute Tupan – Sereníssimo Grão-Mestre da GLOMARON, e a cunhada Rosângela Marum.

A noite contou com a ilustre presença de várias autoridades maçônicas, destacando-se o irmão Rubens Souto – Grande Inspetor Litúrgico da região 01 do REAA para Rondônia; Inaldo Alves – Grande Inspetor Litúrgico da região 02 do REAA para Rondônia; Francimar Rodrigues – Eminente Grão-Mestre Ad Vitam da GLOMARON; e o irmão Aldino Brasil – Grão-Mestre Ad Vitam da GLOMARON e Ex-secretário Geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil – CMSB. A reunião de tão distintas figuras da maçonaria ressalta a importância do evento para a comunidade maçônica rondoniense.

Valer ressaltar a fala do Grão-Mestre da GLOMARON, irmão Paulo Tupan, que expressou profundos agradecimentos pela colaboração de todos os irmãos ao longo do ano. Destacou, em especial, o comprometimento notável com a Casa de Apoio Filhos de Hiram, o maior projeto social sendo desenvolvido pela maçonaria rondoniense. Sua gratidão reflete não apenas os esforços do último ano, mas também a continuidade do compromisso maçônico com a comunidade e o bem-estar social.

Que este evento marcante sirva como inspiração para futuras realizações da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia, consolidando sua posição como guardiã dos princípios maçônicos e agente transformadora na sociedade. Unidos na busca da verdade, ética e fraternidade, os membros da GLOMARON seguem comprometidos com a construção de um mundo melhor.