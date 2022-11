Feirão Limpa Nome em Rondônia busca recuperar crédito da população com negociação de dívidas até dia 1°

O endividamento da população brasileira é acompanhada com atenção por instituições financeiras e pelo Poder Público. Estudos apontam para o enfraquecimento das relações comerciais, quando o endividamento é aumentado em um estado ou país. Para mitigar os efeitos em cascata das dívidas de pessoas físicas ou jurídicas, o Procon de Rondônia, em parceria com a Serasa e a Federação Brasileira de Bancos – Febraban inicia entre os dias 29 de novembro e 1° de dezembro, o Feirão Limpa Nome, das 9h às 17h, no Tudo Aqui (Centro) de Porto Velho.

O objetivo do evento é direcionado aos rondonienses que se encontram com restrição, possam negociar estes passivos e além de se livrar dos inconvenientes de cobranças das empresas, ter serenidade para usufruir de crédito consciente das instituições bancárias. Como explica o coordenador Estadual do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor, Ihgor Rego, o consumidor tem a oportunidade neste fim de ano para aproveitar o 13° salário ou uma folga no orçamento e usufruir dos benefícios. “Estamos abrindo um canal facilitador para renegociação de débitos dos cidadãos, para que entrem em 2023 no azul”, avisou Ihgor.

Dentro do feirão instituído, concessionárias de serviços públicos aderiram a propostas que, segundo o coordenador do Procon, podem ser determinantes para os acordos. “A Concessionária de Energia Elétrica de Rondônia e a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – Caerd estão concedendo descontos de juros, multa e atualização monetária. Há companhias com excelentes condições de parcelamentos”, orientou.

Com uma equipe atendendo em três pisos, o Procon informa, ainda que, há uma equipe atendendo em ambiente climatizado, para que o consumidor se sinta confortável e possa usufruir dos descontos que em alguns bancos e telefônicas podem chegar até a 90%, podendo incidir inclusive sobre o valor principal da dívida.

Estima-se que em Rondônia, semelhantemente como no Brasil, aproximadamente 30% das pessoas estejam endividadas. Desta forma, o órgão acredita concluir acima de 3.000 atendimentos, índice do ano de 2021.

O Procon se fundamenta na missão de promover o equilíbrio das relações de consumo por meio da aplicação das normas de defesa do consumidor, em benefício da sociedade. Seus principais objetivos são: Suprir a vulnerabilidade do consumidor; Conscientizar consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e deveres nas relações de consumo; Dar celeridade à solução dos conflitos decorrentes das relações de consumo; e Harmonizar as relações de consumo.

O Tudo Aqui está localizado na Avenida 7 de Setembro, n° 830, Centro, das 9h às 17h. O consumidor deverá comparecer em posse dos documentos pessoais.

