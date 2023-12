Feliz Natal a todas as famílias rondonienses

Com o objetivo de promover segurança e fluidez ao trânsito em grandes festividades, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), executou o projeto “Apoio Operacional e Logístico em Grandes Eventos”, desenvolvendo ações mistas de fiscalização e educação de trânsito em locais estratégicos, visando acima de tudo a segurança no trânsito e preservação de vidas.

O governador do Estado, Marcos Rocha reforça as ações desenvolvidas pelo Detran-RO quanto à educação de trânsito e manter o trabalho de respeito à legislação. “O Detran-RO atua na importante missão de conscientização da população quanto às boas práticas de segurança para alcançar a paz no trânsito e prevenir sinistros de trânsito. As ações são fundamentais para a redução de acidentes de trânsito em todo o Estado, com objetivo de salvar vidas”, disse.

O diretor-geral da Autarquia, Léo Moraes, explica que a fiscalização de trânsito, por meio da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), em consonância com a educação de trânsito, através da Escola Pública de Trânsito (EPT), e engenharia de tráfego (Ditet), têm cumprido um papel vital na promoção de condições seguras e valorização da vida no trânsito do Estado de Rondônia. “O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e o Detran-RO não tem medido esforços na adoção de medidas com o objetivo de assegurar esse direito”, explicou.

As ações de fiscalização de trânsito são uma das mais importantes funções da segurança pública e possuem o papel de verificar se as leis e normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estão sendo cumpridas corretamente pelo Detran-RO e parceiros.

DADOS



O Detran-RO e Polícia Militar de Rondônia (PMRO) realizaram em conjunto em 2023, diversas atividades de apoio a grandes eventos, promovendo segurança viária nos municípios do Estado. No total, foram realizadas 189 ações entre Apoio Operacional (APOL) e Patrulhamento Viário, executadas em Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.

O diretor técnico da Dtfat, Breno Victor, destaca que através da Coordenadoria de Operações – COOPTRAN foi possível a realização das ações em parceria com a PMRO com êxito. “Atendendo a orientação do Governo do Estado, o Detran-RO em 2023 cumpriu sua missão em 2023 agregando parcerias – com instituições ligadas, direta e indiretamente, com o Sistema Nacional de Trânsito, em suas ações, criando políticas públicas, envolvendo participação de setores, bem como a sociedade civil organizada, a fim, de direcionar ações efetivas para a construção de um Trânsito seguro”, disse.

“Destacamos o fato de que não houve registro de morte em sinistro de trânsito nos períodos em que as ações e operações de trânsito conjuntas da DTFAT e Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) evidencia a importância das atividades executadas em atenção aos Grandes Eventos do Estado. Nossas ações promovem segurança pública, prevenção, educação e organização das vias”, avaliou Breno Victor.

Fonte: Governo RO