Feriado de carnaval registrou 73 mortes nas rodovias federais, diz PRF

Montagem iG / Imagens: reprodução Instagram @ iammadeleinemccan Jovem criou perfil nas redes sociais para chamar a atenção de autoridades e dos pais da menina, desaparecida há 16 anos

O investigador que trabalhou no caso do desaparecimento de Madeleine McCann , disse que ter feito uma análise biométrica entre as feições da menina e da jovem Julia Faustyna e não ter detectado semelhanças entre elas.

Julia Faustyna criou uma conta no Instagram dizendo acreditar ser Madeleine McCann , menina britânica que desapareceu em 2007, em Portugal , onde passava as férias com os pais e irmãos. A conta criada pela mulher já soma mais de 1,1 milhão de seguidores — número que cresce a cada dia. Ela mora em Bréslavia, na Polônia .

Em depoimento à rede de rádio espanhola RAC 1, Francisco Marco disse acreditar que a alegação da jovem é uma fraude, mas afirmou que não tem outras provas além da biometria realizada por ele.

O ex-diretor de uma agência de detetives já teve algumas falas polêmicas repercutidas na mídia. À época, enquanto trabalhava no caso de Madeleine , disse que a menina voltaria em breve para casa, mas, em entrevista à rádio, o investigador alegou que a frase se tratou de um erro de tradução.

Durante a entrevista, Marco também criticou a maneira que Julia expôs acreditar ser a menina desaparecida. De acordo com ele, ela devia ter procurado a família de Madeleine antes de expor a suspeita nas redes sociais.

Jovem acredita ser Madeleine McCann

No perfil criado no Instagram, com o nome @iammadeleinemccan, Julia Faustyna diz ser ignorada pelos investigadores do Reino Unido e da Polônia, solicita um teste de DNA e pede para conversar com Kate e Gerry McCann, os pais de Madeleine.

Ao longo das publicações, a jovem faz diversas montagens comparando traços da menina desaparecida com os dela e justificando, nas legendas, os motivos que fazem com que ela acredite ser Madeleine.

Em uma das imagens, ela diz não se lembrar de parte de sua infância, mas tem a memória de quando passou “férias em um lugar quente, onde havia praia e prédios brancos ou muito claros”. “Eu não vejo minha família nessa memória”, afirmou, dizendo ter amnésia pós-traumática.

“Acho que posso ser a Madeleine. Estou em contato com uma pessoa da fundação polonesa de pessoas desaparecidas. Provavelmente farei teste de DNA, mas depende da decisão da polícia”, escreveu ela no Facebook .

Em mensagens compartilhadas nas redes, a mãe de Faustyna disse que a filha está “armando um circo” e que ela precisa de ajuda psiquiátrica . “Eu vou vender a casa e nenhum de nós vai nem atender o telefone se você ligar, por tudo o que você fez e a vergonha que você me fez passar”, escreveu a mãe dela.

Depois da repercussão do perfil criado pela jovem, Faustyna disse que a família McCann entrou em contato para fazer o teste de DNA . A imprensa internacional divulgou que a família está disposta a olhar para todas as pistas, pois não há como contestar isso a semelhança com a garota. “Se o que ela diz é verdade, há todas as chances de ser ela. Tudo se resume.”

Embora Madeleine McCann tenha desaparecido há mais de 15 anos, o caso continua sendo um dos de maior repercussão , já que, até hoje, os investigadores ainda não sabem ao certo o paradeiro da criança.

Em 2022, o principal suspeito, o alemão Christian Brueckner, foi processado pela Justiça portuguesa acusado de cometer cinco crimes sexuais entre 2000 e 2017. Nenhum deles, porém, está relacionado ao desaparecimento de Madeleine.

Investigadores alemães acreditam que o homem teria matado a menina após sequestrá-la do apartamento em que estava hospedada na Praia da Luz, de acordo com o Ministério Público de Braunschweig. Brueckner foi declarado suspeito oficialmente somente no ano passado , mas já é investigado por autoridades do país há dois anos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo