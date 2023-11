FERIADO NACIONAL Munícipes devem ficar atentos ao funcionamento da av. Calama e do transporte coletivo nesta quarta (15)

Alteração no fluxo da avenida não acontece em feriados ou ponto facultativo

Com o feriado nacional da Proclamação da República, celebrado no dia 15 de novembro, usuários do transporte coletivo devem ficar atentos às alterações nos itinerários e também no funcionamento da avenida Calama, no trecho entre a avenida Guaporé e a rua Venezuela, que torna a via sentido único bairro/Centro, das 6h30 às 8h30, durante os dias úteis. A Prefeitura reforça que a alteração no fluxo da avenida não acontece em feriados ou ponto facultativo.

As linhas de ônibus que passam pela avenida Calama e que mudam a rota no horário do contra-fluxo para se ajustar à mudança de sentido, também seguirão percurso tradicional nesta quarta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), o transporte coletivo vai funcionar como se fosse sábado, com 50% da frota atendendo a população.

Os usuários do serviço poderão consultar e acompanhar os itinerários no site da Semtran.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Em razão do feriado, apenas os serviços essenciais serão mantidos na quarta-feira. Repartições, autarquias e fundações municipais retomarão os atendimentos na quinta-feira (16).

Secretarias Municipais como as de Saúde (Semusa), de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), de Obras e Pavimentação (Semob), de Agricultura e Abastecimento (Semagric), e de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), devem continuar em escala de plantão para garantia do atendimento da população e dos serviços que ocorrem de forma ininterrupta.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul, Leste, Jaci Paraná, bem como as Policlínicas Ana Adelaide e José Adelino continuam com atendimento 24 horas, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Maternidade Municipal Mãe Esperança.

