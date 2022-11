FERIADO – Porto Velho mantém serviços essenciais no dia da Proclamação da República

Parque será reaberto à visitação da população no dia 3 de dezembro

Falta pouco mais de um mês para o Natal e a Prefeitura de Porto Velho prepara uma programação especial para a população. Neste ano a festa será dupla: em comemoração ao período natalino e à reabertura do Parque da Cidade, que passa por uma grande reforma coordenada pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur). De acordo com o presidente da Empresa, Gustavo Beltrame, a ideia é repetir o que foi feito em 2021, a ideia do natal concentrado.

“Mais uma vez a Prefeitura de Porto Velho confiou na Emdur, tanto na parte da arquitetura quanto na parte da engenharia elétrica para fazer um natal concentrado. No ano passado foi na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e neste ano será no Parque da Cidade, que na ocasião também será reinaugurado. A Emdur está fazendo toda uma remodelagem, tanto na parte dos brinquedos, campo de futebol, quadra de areia, partes hidráulica e elétrica, além da decoração natalina que traz como grande destaque uma árvore de 30 metros, toda de led, além de várias atrações”, explica Gustavo.

Uma decoração de natal também está programada para ser acesa no Prédio do Relógio, Centro da capital, onde fica a sede administrativa da Prefeitura. Além da iluminação e da reabertura do Parque, a Emdur, em parceria com a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) prepara uma programação com várias atrações.

“A reabertura do Parque será no dia 3 de dezembro, com a presença das autoridades do município, ocasião em que também vamos acender as luzes de natal. A nossa expectativa é de que nesse formato, de decoração concentrada, a população aproveite ainda mais o que a Prefeitura tem a oferecer nesse momento tão especial que são as festividades de fim de ano”, finaliza o presidente da Emdur.

