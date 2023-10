FERIADOServiços essenciais serão mantidos no Dia de Nossa Senhora Aparecida

A Santos Dumont, com 1,2 quilômetro de extensão, já está completamente pavimentada

A obra de abertura e pavimentação das avenidas Santos Dumont e Décio Bueno entrou em fase final. Na última semana, a Santos Dumont teve o asfaltamento finalizado, quando as equipes da Secretaria Municipal de Obras (Semob) deram seguimento ao trabalho de construção do canteiro central e áreas laterais. Sobre a Décio Bueno, a semana iniciou com a pavimentação de mais de 350 metros da via, que quando finalizada terá aproximadamente 1.400 metros.

“É um trabalho da Prefeitura de Porto Velho com diversas secretarias, como a Semob, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) e vários outros parceiros que atuam direta ou indiretamente. Vale ressaltar que temos ainda um terreno vasto nas laterais das avenidas e que após a abertura vamos analisar com calma como todo este espaço pode ser melhor aproveitado, pensando sempre no bem-estar da população. Em breve teremos um novo espaço alternativo, uma via que além de colaborar com a mobilidade de quem mora na região Norte da nossa capital, passará a ser ponto de encontro”, explicou o secretário titular da Semob, Diego Lage.

A avenida Santos Dumont fará a ligação das avenidas Rio Madeira e Jorge Teixeira; já a Décio Bueno será uma via coletora.

PAVIMENTAÇÃO NO NOVA ESPERANÇA

A abertura faz parte do programa de pavimentação do bairro Nova Esperança. São mais de 60 ruas atendidas com serviços entre pavimentação, recapeamento e drenagem profunda em pontos estratégicos. Posteriormente, as vias também serão atendidas com meio-fio e sarjeta.

