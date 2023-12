Fernanda Lima revela motivo de ter se mudado do Brasil: ‘Muitas questões’

Durante o ‘Quem Pode, Pod’ da última terça-feira (05), Giovanna Ewbank surpreendeu ao compartilhar uma revelação peculiar sobre Bruno Gagliasso, contando com a participação da estrela de ‘Vai na Fé‘, Sheron Menezzes. Em um momento específico da conversa descontraída, Ewbank sentiu-se à vontade para abordar a “aptidão” incomum de seu marido.

“Eu estou há 14 anos com o Bruno. Sabe o que me incomodava nele, no início, que eu levava até para a terapia? O tamanho da mão dele. E a minha era maior que a dele. Aí a gente pegava assim e pensava: ‘meu Deus, como é que pode’”, iniciou a atriz.

Fernanda Paes Leme rebate: “Mas amiga, dizem que tamanho de mão tem a ver com o tamanho do membro [íntimo]”. A loira, por sua vez, dispara: “Não concordo! Zero! Aliás, oh… Não vou fazer [propaganda], mas eu não posso mentir!”, declarou.