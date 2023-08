Fernando Diniz convoca Seleção Brasileira para estreia das Eliminatórias

O técnico da Seleção Brasileira Masculina, Fernando Diniz, convocou, nesta sexta-feira (18), os 23 jogadores para a disputa das duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O primeiro jogo será contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém, no Pará. O Peru será o segundo adversário no dia 12, em Lima.

Na entrevista coletiva, Fernando Diniz afirmou que é um sonho ter feito a lista dos 23 convocados e teve a intenção de aliar estética e beleza na Seleção.

“Vou dar sequência aquilo que penso sobre futebol. Com o aditivo de ter a melhor matéria-prima do mundo. É um sonho para mim. Vai ser muito rico para o meu crescimento estar aqui. A chance disso dar certo é muito grande. Tenho uma relação muito forte com os jogadores. A minha vida na seleção passa pelo desejo dos jogadores. É uma continuidade daquilo que tenho feito na minha carreira. Procurar fazer um jogo competitivo, que tenha estética e beleza. Que tenha a ver com as nossas raízes da maneira brasileira de jogar futebol”, disse o treinador.

“O objetivo é, claramente, ser uma equipe competitiva, com as características que eu considero mais importantes. Criatividade, competitividade e maneira solidária de jogar futebol estarão sempre presentes”, completou.

O lateral Caio Henrique e o goleiro Bento são os novatos da Seleção. O atacante Neymar foi chamado pela primeira vez após a disputa da Copa do Mundo.

“Em relação ao Neymar, tivemos uma conversa. Obviamente que a competitividade da Europa é uma e a Arábia Saudita pode ser outra. Não sabemos como vai ser. O Neymar está com muita vontade de escrever essas páginas bonitas que faltam na história dele como jogador. Essa vontade será capaz de superar qualquer dificuldade em relação à competitividade da Arábia Saudita”, disse o treinador.

Diniz fez a convocação ao lado de três integrantes de sua comissão técnica: o auxiliar Eduardo Barros e os preparadores físicos Marcos Seixas e Wagner Bertelli.

Fernando Diniz e os novos integrantes da comissão técnica durante a entrevista coletiva

Fernando Diniz explicou como planeja o seu trabalho nas Eliminatórias.

“Vou fazer é o que sempre fiz quando chego aos clubes. Tentar colocar as ideias uma de cada vez. Paulatinamente o time vai entendendo o que eu quero. A qualidade técnica que temos é sensacional. Os jogadores têm o hábito de jogar, quase sempre, de uma maneira posicional, diferente do que eu gosto. Mas acredito que vão se adaptar rapidamente”, afirmou o treinador.

“Me sinto muito feliz de estar aqui. Confortável, honrado e confiante do trabalho que vamos realizar juntos”, acrescentou.

Segue a lista dos convocados por Fernando Diniz:

Goleiros:

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson- Manchester City (ING)

Bento – Athletico

Laterais:

Renan Lodi – Olympique (FRA)

Caio Henrique – Monaco (FRA)

Danilo – Juventus (ITA)

Vanderson – Monaco (FRA)

Zagueiros:

Ibañez – Al-Ahli (Arábia Saudita)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Marquinhos – PSG (FRA)

Nino – Fluminense

Meio-campistas:

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Joelinton – Newcastle (ING)

Raphael Veiga – Palmeiras

Atacantes:

Antony – Manchester United (ING)

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Richarlison – Tottenham (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Neymar – Al-Hilal (Arábia Saudita)

Vinicius Júnior – Real Madrid (ESP)

Matheus Cunha – Wolverhampton (ING)

Fonte: Esportes