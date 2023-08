FESTA JULINAAlunos dos projetos Viver Ativo e Viva Bem participam de arraial na quadra do ginásio Dudu

Evento contou com apresentação de quadrilhas, comidas típicas e muita alegria

Na última sexta-feira (28), os alunos dos projetos Viver Ativo e Viva Bem, realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), caíram na festança com o tradicional arraial realizado no ginásio Dudu, zona Sul de Porto Velho.

A festança aconteceu primeiro pela manhã, com os idosos do Viver Ativo, e contou com a participação dos alunos dos polos Esperança da Comunidade, CCI e ginásio Dudu. Teve ainda comidas típicas, bolos, paçoca, pé de moleque, entre outros, contando ainda com a decoração e caracterização da temática julina.

Além das músicas e comidas, teve o encanto da quadrilha comandada pela professora Patrícia Lemos, que foi um verdadeiro show de animação. “É uma grande alegria poder ver essa confraternização entre eles. Essa é uma atividade que deixa o projeto bem mais especial e, claro, a quadrilha que encanta todo mundo”, disse a professora.

A festa continuou à noite, com alunos dos seis polos do projeto Viva Bem, que também participaram da brincadeira. Os participantes vestiram seus figurinos de noivos, Lampião e Maria Bonita, caipiras e muitos outros, para participarem da quadrilha que foi a atração da noite.

Gracinete Costa encarou o desafio de ser uma das personagens mais importantes da quadrilha. “A professora perguntou quem queria ser a noiva da quadrilha, e já que ninguém quis, eu aceitei o desafio e está sendo maravilhoso participar desta linda festa”, disse.

O secretário-adjunto da Semes, Edilson Pacheco, participou do evento e destacou a importância da união entre os polos de atividades. “É lindo demais ver tanta gente feliz aqui nesse arraial, ver que o trabalho dos professores está evoluindo e, principalmente, que os alunos gostam de participar desses momentos. É muito gratificante ver a alegria deles”, concluiu.

Para a secretária, Ivonete Gomes, o arraial proporciona um dia de lazer e união entre os alunos e a equipe da Semes. “A diversão é o principal motivo da realização desse evento. Aqui eles se divertem e ainda praticam atividade física com a dança da quadrilha que é muito linda de assistir. Parabéns para todos que participaram”, finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO