Festa Pomerana é reconhecida pelo Poder Executivo como Patrimônio Cultural Imaterial de Rondônia

A Festa Pomerana, que mantém viva a tradição destes imigrantes, foi reconhecida pelo Governo do Estado, por meio do Decreto nº 28.455, de 21 de setembro de 2023, como patrimônio cultural de natureza imaterial de Rondônia. O evento tradicional acontece em Espigão do Oeste, garantindo sua proteção sob responsabilidade do Poder Público e assim, o reconhecimento garante a preservação e valorização desta cultura na região.

O parecer foi realizado pela Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel e aprovado pelo Conselho Estadual de Política Cultural. A Festa Pomerana foi registrada no Livro das Celebrações.

FESTA POMERANA

A Festa Pomerana tem o objetivo de preservar a identidade cultural do povo europeu, como os hábitos, costumes, gastronomia e religião, por exemplo. A abertura da festa, é conduzida pela presidência da Associação dos Pomeranos, e se dá na língua oficial pomerana, com tradução ao português.

A Pomerânia foi extinta no século passado e agregada à uma região da Alemanha por ocasião da 2ª Guerra Mundial, o que serviu de motivação aos pomeranos a emigraram para as Américas do Norte e Sul. No mundo, o Brasil é considerado a localidade de maior concentração de pomeranos que ainda preservam a língua e se instalaram nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. O maior contingente migratório de descendentes que veio para Rondônia é o capixaba.

REGISTRO

O Decreto nº 27.147, de 11 de maio de 2022, instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, reconhecendo assim, as manifestações históricas e culturais que contribuíram e continuam contribuindo para a formação da identidade do povo rondoniense, promovendo sua valorização.

Fonte: Governo RO