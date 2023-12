Festas de fim de ano elevam consumo e provocam alta nos preços da carne

Há poucos dias do Natal e das festas de final de ano, os preços da carne bovina continuam em ascensão neste mês de dezembro. De acordo com análises do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o impulso nesse cenário é resultado do aumento da demanda interna, algo comum nesta época, quando os varejistas buscam abastecer seus estoques para atender à demanda festiva de final de ano.

O valor do traseiro, por exemplo, voltou a ser negociado acima de R$ 20/kg nesta semana no atacado da Grande São Paulo, registrando um fechamento médio de R$ 21,02/kg na terça-feira (19). Esse número representa uma valorização significativa de 6% somente neste mês, atingindo o maior patamar nominal desde maio deste ano.

No entanto, do lado da oferta, alguns frigoríficos estão enfrentando dificuldades para completar suas escalas de abate, o que, por consequência, limita a oferta de carne no mercado atacadista. Até o dia 19 de dezembro, a média da carcaça casada bovina estava próxima de R$ 17/kg na Grande São Paulo, conforme informações do mercado atacadista.

Além do movimento interno, as exportações de carne bovina in natura também têm mostrado uma intensificação neste mês. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) apontam uma média diária de 8,85 mil toneladas embarcadas, em comparação com as 6,94 mil toneladas registradas em dezembro de 2022.

O aumento da demanda tanto no mercado interno quanto nas exportações tem impactado diretamente os preços, sinalizando um cenário de movimentação intensa no mercado da carne bovina durante este período festivo.

Fonte: Pensar Agro