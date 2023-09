FESTIVAL DE PRAIAEquipe da Semusb fará a manutenção da limpeza durante todos os dias do evento em Fortaleza do Abunã

Empreendedorismo é pauta no combate à violência contra a mulher

O Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, realizou, na tarde da quinta-feira (31) no auditório do CDL, o encerramento da campanha Agosto Lilás, com o encontro “Empreender como forma de combater a violência doméstica”.

O DPPM convidou todas as mulheres para o encontro que contou com palestras, sorteios de brindes e coffee break. As participantes receberam camisas da campanha. A diretora do DPPM, Gina Brita, recebeu com alegria as convidadas, entre elas lideranças femininas de vários bairros da Capital, que lotaram o auditório do CDL para participar do evento de encerramento da campanha Agosto Lilás.

Ao dar boas-vindas, a diretora ressaltou a importância do encontro que promove a confraternização e a conscientização para o problema social, do trabalho que as mulheres empreendedoras realizam, e do entusiasmo e satisfação com que o DPPM realiza sua missão em prol do empoderamento da mulher no município de Porto Velho.

O encontro contou com a palestra “Feminicídio: A Dor do Silêncio”, por Solange Boaventura – especialista em Gestão de Políticas Públicas Especiais, mestre em Gestão Empresarial com ênfase na Educação e servidora do Cras.

TIPOS DE VIOLÊNCIA

Na palestra foram abordados os diferentes tipos de violência contra a mulher. Com base na Lei Maria da Penha e alguns relatos, faz-se uma abordagem sucinta sobre a violência psicológica, física, moral, patrimonial e sexual, e como a mulher pode se livrar desse ciclo de violência, inclusive podendo contar com o auxílio da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar que está sempre de prontidão para atender.

Leni Souza, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (CMDDM), estava presente no encontro e disse que prestigia o trabalho do DPPM, que realizou uma extensa programação na campanha “Agosto Lilás” na busca de chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência contra a mulher.

INCENTIVO

O secretário da Semasf, Claudi Rocha, presente no evento, falou da importância dos trabalhos e projetos realizados permanentemente pelo DPPM; elogiou a determinação da gestão do departamento em focar no incentivo ao empreendedorismo como forma de combater a violência contra a mulher e voltou a afirmar que a secretaria está de portas abertas e disponível para apoiar campanhas e projetos realizados pelo DPPM. O secretário agradeceu ao prefeito Hildon Chaves pelo apoio dado à Semasf para a realização de seus trabalhos.

A diretora do DPPM, Gina Brito, disse que o tema do encontro é uma abordagem inovadora que contribui significativamente para enfrentar e combater esse problema social e citou algumas maneiras pelas quais o empreendedorismo pode ser utilizado como uma ferramenta na luta contra a violência doméstica:

Empoderamento Econômico: Muitas vezes, as vítimas de violência doméstica ficam presas em situações abusivas devido à dependência financeira. Incentivar o empreendedorismo entre as vítimas pode proporcionar a elas uma fonte de renda independente, permitindo que deixem ambientes abusivos com mais facilidade.

Treinamento e Capacitação: Programas de treinamento e capacitação podem ser desenvolvidos para ensinar habilidades empreendedoras às vítimas de violência doméstica. Isso pode incluir aulas sobre como criar e administrar um negócio, marketing, finanças e gestão. Essas habilidades não apenas abrem portas para oportunidades econômicas, mas também aumentam a autoestima e a confiança das pessoas.

O DPPM encerra a campanha Agosto Lilás/2023 com o encontro “Empreender como forma de combater a violência doméstica” e coloca, daqui para frente, o empreendedorismo na pauta do combate à violência contra a mulher no município de Porto Velho.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO