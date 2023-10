Festival do Tambaqui supera expectativas e transforma vidas através da solidariedade

O 4º Festival Internacional do Tambaqui da Amazônia, que aconteceu no domingo (15), foi um sucesso entre os consumidores dos municípios participantes. O evento foi realizado pelo Governo de Rondônia, e aconteceu em Porto Velho e mais 13 municípios do Estado: Machadinho do Oeste, Cujubim, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Mirante da Serra e Costa Marques. Na Capital foram vendidas duas mil bandas de Tambaqui, e os consumidores compareceram ao estacionamento do Palácio Rio Madeira para buscar o peixe assado.

Para que tudo ocorresse de maneira organizada, foi necessária a implementação de uma logística eficiente para assar as dez mil bandas de Tambaqui nos municípios participantes. Os servidores trabalharam de forma voluntária para garantir o sucesso do 4º Festival do Tambaqui. Equipes se distribuíram em funções desde o preparo, até embalar e entregar aos consumidores que haviam realizado a compra com antecedência, facilitando a organização do evento.

A colaboração dos servidores foi fundamental para a realização do festival, principalmente em Porto Velho, onde 166 servidores da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri estiveram envolvidos na organização. Além disso, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater contou com a participação de 100 técnicos nos 14 municípios participantes. Para o servidor da Seagri, João de Deus, a colaboração prestada durante o evento foi extremamente gratificante, “ajudar ao próximo é uma satisfação que não tem preço”, afirmou.

A funcionária pública do município, Joice dos Santos, comprou dois tíquetes com antecedência para garantir o almoço de domingo com a família. “Meu esposo, Cláudio Mendonça, é professor e queríamos comemorar o dia do professor comendo esse delicioso Tambaqui assado”, disse. Marcos Souza ficou sabendo do festival pelas redes sociais do Governo e procurou o ponto de venda para compra do tíquete. “O Tambaqui é o carro-chefe nos almoços especiais da minha família. Esse festival é uma iniciativa muito importante para ajudar entidades filantrópicas”, destacou.

O governador do Estado, Marcos Rocha, enalteceu a importância de todos os envolvidos no evento, e salientou que ações como essa ajudam na abertura de novos mercados e oportunidades de negócios para os produtores locais. “O Festival do Tambaqui ajuda a promover o consumo do nosso peixe, esse final de semana a população dos municípios envolvidos puderam saborear o nosso pescado. O festival é uma verdadeira celebração do Tambaqui, um peixe típico da região Amazônica e um importante produto da agricultura de Rondônia”. ressaltou.

AÇÃO SOCIAL

O Festival do Tambaqui já se tornou um evento tradicional, que além de ser uma oportunidade para se deliciar com o peixe assado, traz um propósito ainda mais nobre, destinar toda a arrecadação com as vendas às instituições beneficentes dos 14 municípios participantes. A iniciativa visa fortalecer as organizações que atuam em prol das comunidades carentes e vulneráveis de cada cidade envolvida. Com o apoio proporcionado por essa arrecadação, as instituições terão a oportunidade de ampliar projetos sociais, oferecer assistência as famílias em situação de risco, proporcionar melhores condições de vida para crianças e idosos, entre outras ações.

A grandiosidade do evento foi destacada pelo titular da Seagri, Luiz Paulo, que ressaltou a importância da união e colaboração de mais de 1.000 pessoas para a sua realização. “O Festival do Tambaqui não foi apenas um evento, mas também uma ação beneficente, pois contribuiu para causas sociais em todas as localidades participantes”, afirmou.

Fonte: Governo RO