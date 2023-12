Evento reuniu atletas, professores, familiares e amigos na Vila Olímpica

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes)​ proporcionou um dia de muita alegria para as crianças e jovens matriculados no Programa Talentos do Futuro no encerramento das atividades para comemorar as conquistas desportivas do programa no ano de 2023. O evento, realizado na Vila Olímpica Chiquilito Erse, na manhã de sábado (9), transcorreu num clima de muita alegria e diversão com alunos, pais e familiares se divertindo e brincando com as atividades do programa, preparadas especialmente para a ocasião.

As atividades aconteceram ao mesmo tempo com futebol, ginástica, judô​ e várias outras modalidades. O projeto Rua de Lazer também disponibilizou brincadeiras como ping-pong, pebolim e outras recreações. O festival serviu também para enaltecer o programa, que acontece em Porto Velho e é oferecido gratuitamente a crianças e adolescentes. Ao todo, mais de 2 mil alunos são matriculados no Talentos do Futuro em 12 modalidades esportivas em vários polos disponibilizados pela Prefeitura como, por exemplo, Ginásio Eduardo Lima e Silva, Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho, Quadra Três Marias, Quadra João Lima e ainda Vila Olímpica Chiquilito Erse.

Os pais tiveram a oportunidade de ver de perto o desempenho dos filhos no programa. Ana Caroline, mãe do atleta de futsal Bryan Miguel, 8 anos de idade, matriculou o filho neste ano. “Meu filho faz futsal com o professor Zenildo no Dudu, e pra mim é uma alegria acompanhar o desempenho dele neste festival”, disse a mãe.

De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o festival é uma oportunidade de confraternização entre todas as modalidades. “O programa vem dando oportunidade a crianças e adolescentes do município à prática esportiva, atendendo gratuitamente diversos alunos. E esse festival marca o encerramento desse trabalho ​tão lindo que é desenvolvido em Porto Velho”, declara a secretária.

Para​ 2024, a expectativa é de atingir mais alunos d​a​ cidade e distritos, para dar oportunidade a mais crianças e jovens de participarem do projeto, além da participação em campeonatos regionais, estaduais e até nacionais.

