Festividade do aniversário de Ariquemes será custeada com recurso de indicação do deputado Alex Redano

Uma indicação do deputado Alex Redano garante que o município possa trazer shows de renome nacional…

Empenhado em garantir que o município de Ariquemes possa realizar as festividades alusivas ao aniversário do município de Ariquemes, o deputado Alex Redano indicou ao governo do Estado a aplicação de recursos que visam atender a prefeitura na realização do Show do cantor gospel Fernandinho.

O show acontece nesta quarta-feira (25) no espaço alternativo, aberto a toda a população. O parlamentar comentou sobre esse show que promete atrair a população de todo o vale do Jamari e grande parte do Estado. “É um cantor gospel de renome nacional, temos a certeza de que será muito bem-vindo em Ariquemes”. Comentou o parlamentar.

Redano lembrou que o recurso enviado pelo Estado e aprovado pela câmara de vereadores será aplicado em três eventos: Show com o cantor gospel Fernandinho, que será realizado nesta quarta-feira (25); Réveillon, o qual será três dias de festa; além da Festa Junina em 2024.

No show desta quarta-feira, do Fernandinho, todas as despesas serão custeadas com esse recurso, indicação do deputado Alex Redano, exceto o cachê do artista.

Texto: Mateus Andrade

Foto: Divulgação