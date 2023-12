Fetagro, Cláudia de Jesus e movimentos sociais dialogam com governo sobre agricultura familiar

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) intermediou um diálogo com o governo de Rondônia para ouvir as principais pautas do Grito da Terra Brasil de 2023 estadual, organizado pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura (Fetagro), sindicatos e movimentos sociais. A reunião ocorreu na manhã de quinta-feira (14) no Palácio Rio Madeira, sede administrativa do poder executivo.

Setores do governo como educação, saúde, infraestrutura e Casa Civil participaram do encontro. “É importante nesse momento que o governo abra as portas para ouvir movimentos da sociedade com objetivo de fazer acertos nas políticas públicas para agricultura familiar. Os trabalhadores rurais, agricultores precisam do apoio do governo para que possam ser inseridos em ações sociais”, declarou a deputada.

Alessandra Lunas que é presidente da Fetagro defendeu o fortalecimento de programas de crédito, compra do leite e de alimentos dos produtores, iniciativas de agroecologia, apoio do do governo para feiras agrícolas e para mediação de projetos. O governo sinalizou de maneira positiva para as propostas, disse aberto ao diálogo e que algumas atividades já estão sendo realizadas no estado, mas que existem possibilidades de reforçar.

Reunião com setores da agricultura familiar, governo e deputada Cláudia de Jesus (Foto: Francisco Costa)

Cláudia de Jesus, que foi secretária de agricultura e vereadora por Ji-Paraná alertou para a importância do trabalho de extensão rural por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). Disse ainda que o fortalecimento da agricultura familiar melhora a saúde da população que já consome muitos agrotóxicos. A deputada mencionou que obras de infraestrutura precisam continuar ocorrendo na zona rural para garantir não só o escoamento da produção, mas a manutenção das famílias no campo. Lembrou que o estado deve ampliar a compra de alimentos de produtores rurais para incrementar o cardápio das escolas e das unidades de saúde. Nos primeiros meses de 2024, vai ocorrer uma nova reunião para aprofundar a parceria entre estado e movimentos sociais ligados ao setor de agricultura.

Texto e foto: Francisco Costa I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO