FG Big Wheel terá o maior Relógio de Contagem Regressiva do Brasil e evento exclusivo no Réveillon

Atrações na roda gigante de Balneário Camboriú celebram a chegada de 2024 em grande estilo

O último minuto de 2023 será marcado por um show único no Brasil. Pela terceira vez consecutiva, a, em Balneário Camboriú, vai dar as boas-vindas ao novo ano, com o maior relógio de contagem regressiva do país.

As lâmpadas de led instaladas nos estaios e no aro da roda gigante, vão iluminar o Pontal Norte, com os últimos segundos do ano e anunciar a chegada de 2024, dando início ao show de 15 minutos de fogos de artifício no céu de Balneário Camboriú.

A animação está sendo preparada exclusivamente para a roda gigante pela MAZE FX, empresa especializada em soluções tecnológicas, imersivas e interativas, de São Paulo.

Assim como nos dois últimos anos, uma multidão deve contar os 10 segundos finais de 2023, deixando a festa à beira-mar ainda mais encantadora. “Já virou tradição a nossa contagem regressiva. Só quem já vivenciou pessoalmente na orla da praia central de Balneário Camboriú, sabe a emoção e a energia que se sente”, explica Cícero Fiedler, CEO da FG Big Wheel.

Os fogos serão lançados de oito balsas no mar, e dos dois molhes, na Barra Sul e no Pontal Norte, proporcionando uma experiência ainda mais incrível e memorável para quem estiver na orla e nas sacadas dos prédios da beira-mar.

O Réveillon de Balneário Camboriú, previsto para ser o maior da história da cidade, deve reunir um milhão de pessoas, de acordo com a expectativa da prefeitura. Na última virada, 700 mil pessoas ocuparam a Avenida Atlântica na noite festiva.

Exclusividade nas alturas

O espetáculo à beira-mar vai ser ainda mais especial para 70 pessoas que escolherem o Rooftop da FG Big Wheel para receber 2024 com momentos inesquecíveis. O Big Bar vai celebrar uma festa única, com open bar, open food, ao som de DJ e show de Sax.

Quem estiver no evento exclusivo terá a oportunidade de ver a queima de fogos de uma forma ainda mais próxima e surpreendente, de dentro das cabines da roda gigante. Os passeios poderão ser feitos das 22 horas até a 01 hora da manhã, sem limite de voltas.

Mais informações sobre o Réveillon 2024 Big Bar Rooftop Experience pelo telefone (47) 99219 – 0549. A festa será entre 21h e 02h.

Diversão todos os dias

Balneário Camboriú espera receber nesta temporada dois milhões de visitantes. E para atender os turistas que visitam o litoral norte catarinense, a FG Big Wheel vai abrir todos os dias a partir do dia 14 de dezembro. Dias 24 e 31, o horário de funcionamento será das 09h às 17h. E a partir do dia 25, a roda gigante estará aberta com horário estendido, até 22h.

Para aproveitar ainda mais o passeio pela cidade, o ingresso da FG Big Wheel pode ser comprado antecipado pelo site www.fgbigwheel.com.br. O visitante pode agendar dia e horário, e ter uma experiência ainda mais incrível a 82 metros de altura. No site tem mais informações sobre horários, valores e combos para passear nas alturas.

