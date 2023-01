Fhemeron convoca doadores em Vilhena para manter estoque de bolsas de sangue neste final de ano

Desde o início da realização do evento natalino em 2017, passando a ser tradição durante a atual gestão do Governo de Rondônia, especialmente para este momento de festividades, o “Natal de Luz” se tornou uma importante atração aos finais de ano, sendo um momento esperado pela população para visitar a sede do Poder Executivo Estadual, no Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho, com suas famílias e registrar momentos.

Toda a ornamentação foi feita pelos servidores da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – Sugesp, que neste ano, fizeram a instalação de quase dois milhões de pontos de iluminação. Além disso, a decoração do ambiente conta com um túnel, ornamentações no jardim, e o diferencial deste ano foi o céu estrelado. Tudo isso estará disponível para visitação do público até o próximo dia 5 de janeiro.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que, mesmo diante de um ano cheio de desafios como 2022, o “Natal de Luz” “é um momento para promover união entre as famílias, refletir sobre o significado do Natal, principalmente, deixar o espaço do Poder Executivo Estadual à disposição da nossa população”.

Para o titular da Sugesp, Carlos Lopes Silva, a população teve a oportunidade de prestigiar um espetáculo típico do Natal, “trazendo alegria e renovar a energia das famílias, em meio a um momento de pandemia e de tantos desafios que foram enfrentados”.

NATAL DE LUZ

Após a inauguração da decoração natalina, em 1° de dezembro, em que mais de 600 pessoas prestigiaram o evento, cerca de duas mil pessoas passam entre o período do fim da tarde e à noite para prestigiarem o local com suas famílias.

Para a instalação da ornamentação e iluminação natalina, em volta do Palácio Rio Madeira, o investimento total foi de R$ 700 mil, com recursos próprios, devido aos materiais que foram usados. Para este ano, o diferencial foi o túnel com 25 metros de comprimento, com mais de um milhão de lâmpadas de LED instaladas e o céu estrelado.

Fonte: Governo RO