Fhemeron de Rolim de Moura reforça necessidade de doação de sangue para atender pacientes na Zona da Mata

A Superintendência Estadual de Licitações – Supel encerra o ano de 2022 com diversas ações, cooperando para a excelência e fortalecimento do Governo de Rondônia. Com serviços de aquisições públicas, o órgão teve como foco, o controle e a transparência a fim de atender demandas emergenciais e projetos prioritários ao longo de toda gestão.

Esse trabalho resultou em conquistas marcantes, como as quase 700 licitações realizadas com precisão pela Supel, e registros de preços para eventuais e futuras compras de materiais em licitações. Os funcionários do órgão, também receberam formações e capacitações visando qualificar ainda mais o atendimento, além de participarem de premiações como fruto de valorização profissional.

Para o titular da Superintendência Estadual de Licitações, Israel Evangelista da Silva, a implantação de um trabalho em conjunto com os colaboradores favoreceu o desempenho do órgão. “A diretriz de inovação determinada pela atual gestão foi integralmente atendida, e isso é visto através dos grandes resultados alcançados neste exercício financeiro. A Supel contou com procedimentos ainda mais céleres, transparentes e eficientes”, pontuou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância da participação desta Superintendência na administração pública. “Desde que assumimos o Governo do Estado, tivemos o desafio de ter um Planejamento Estratégico pautado pela responsabilidade nas licitações e segurança nas aquisições, em todos os órgãos. Um exemplo marcante da Supel neste ano, foi seu excelente acompanhamento e intermediação técnica durante o certame para o futuro Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia, que está sendo construído em Porto Velho”, enfatizou.

RECURSOS E LICITAÇÕES

As compras públicas realizadas por meio de licitações chegaram a valores significativos em 2022. Toda aquisição tem como principal objetivo beneficiar a população, que, além de serviços e equipamentos públicos planejados, garante que os impostos sejam gastos com economia e eficácia.

Até novembro de 2022, foram realizadas mais de 680 licitações na modalidade eletrônica, chegando a um total de R$ 1,9 bilhões, com destaque especial aos contratos da 9ª edição da Rondônia Rural Show – RRS. Neste ano, o evento fomentou mais de R$ 2,8 bilhões em negociações realizadas para Rondônia.

“A metodologia utilizada, em seu caráter científico, proporcionou um visível avanço na economia do Estado, comparado com o dispêndio rotineiro”, destacou o superintendente Israel Evangelista.

CURSO VIRTUAL

Em parceria com o projeto “Escola de Governo”, pela primeira vez na história do Executivo rondoniense, a Supel promoveu no início do ano, o curso integralmente online “A Nova Lei de Licitações e Contratos – Conceitos Essenciais e Aplicação da Legislação”, reunindo mais de mil participantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, do projeto.

O treinamento abordou os aspectos mais importantes da Lei nº 14.133 de 2021, que trata de compras e contratos na administração pública, no Brasil. O curso contou ainda, com a participação de oito professores especialistas vinculados a órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e da iniciativa privada, reunindo um conteúdo de alta qualidade e facilidade de acesso.

Outros cursos foram promovidos para capacitar o corpo técnico da área, bem como às demais secretarias vinculadas por meio da VII e VIII edição de “Ciclos da Política de Capacitação e Permanência” realizados em março e julho, e o curso “Nova Lei de Licitações – Novas Modalidades e Critérios de Julgamentos”, todas as formações em parceria com a Escola de Governo.

Ainda no quesito formação, atenta à realidade de distanciamento social estabelecida pela pandemia, o órgão manteve sua agenda de formação, realizando aulas extras por meio de lives, com temas relacionados à Lei nº 14.133 de 2021, abordando a “Nova Lei de Licitações e Contratos – Gerenciamento de Riscos”, realizado em junho.

Vale ressaltar que, no formato virtual possibilitou o acesso 24 horas, durante toda a semana, levando capacitação sobre o tema a diversos servidores públicos de Rondônia e até de outros estados. Em breve, novas turmas estarão disponíveis aos interessados, no ambiente virtual de aprendizagem da Escola de Governo.

CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Para garantir o melhor atendimento ao público, foram realizadas oficinas, workshops e capacitações em todas as secretarias do Estado, a fim de alinhar procedimentos, processos e práticas de planejamento, execução e avaliação de aquisições públicas. No total, 45 treinamentos foram feitos voltados para Elaboração de Termos de Referência, Estudo Técnico Preliminar, Gestão e Fiscalização de Contratos e Governança, além de outros relacionados ao tema.

A Superintendência também participou do Encontro de Contratações Sustentáveis, promovido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO, em julho de 2022. O evento, que contou com a participação do superintendente Israel Evangelista como palestrante, teve como objetivo disseminar uma nova mentalidade voltada à associação permanente entre compras públicas e responsabilidade socioambiental.

Segundo Evangelista, neste encontro foi mencionado que a atuação da Supel é considerada a principal referência em realização de compras responsáveis no Estado. “Sem dúvida, todo o compartilhamento de conhecimentos e procedimentos nessa área beneficia os cidadãos rondonienses. Por isto, levamos esta vasta experiência do Governo de Rondônia para outras pessoas que atuam nesta importante área”, enfatizou.

RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES

A Supel reconheceu o desempenho de seus servidores em decorrência das metas e objetivos alcançados no exercício de 2021. Realizado no início de 2022, o “I Prêmio Destaques do Ano” reuniu sete equipes da Superintendência intitulados de Alfa, Ômega, Beta, Gama, Zeta, Kappa e Sigma, além da Comissão Especial de Licitação – Cel, que concorreram ao prêmio.

Três equipes foram premiadas por suas atuações, sendo elas: equipe “Ômega”, que realizou mais de 111 mil itens adjudicados e o maior número de pregões em um único dia; equipe “Zeta”, pela licitação do maior valor global do ano; e equipe Beta, com o maior número de pregões realizados no ano. Outro reconhecimento foi concedido aos integrantes da Cel, responsável pelo acompanhamento e intermediação técnica do certame do futuro Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia.

“Esta iniciativa buscou premiar o trabalho em equipe, valorizando não apenas um único servidor, mas motivando todos a encontrarem melhores métodos, rotinas e sintonia no ambiente de trabalho; desse modo, poderão evoluir, impulsionando positivamente o resultado final dos serviços disponibilizados”, comentou Israel Evangelista da Silva.

Fonte: Governo RO