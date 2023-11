Fhemeron destaca a importância de salvar vidas no Dia Nacional do Doador de Sangue

O Governo de Rondônia se prepara para mais uma entrega de espaço público, que irá promover o bem-estar da população e estimular a convivência comunitária, fortalecendo os laços sociais. As obras de reforma do Ecoparque Pirarucu, no Bairro Novo Horizonte, zona Sul de Porto Velho, seguem em fase de conclusão, e resultam do projeto Governo na Cidade.

As obras são gerenciadas e fiscalizadas pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). As melhorias contemplam a construção de novos bancos, calçadas, quadras esportivas em grama natural e areia, instalação elétrica, novos brinquedos infantis e a renovação de toda a iluminação. Além disso, estão sendo feitos reparos na pavimentação do local, tornando o espaço mais acessível e agradável para todos.

A obra conta com investimento de quase R$ 2 milhões. De de acordo com o gestor do contrato, Paulo Miotto, a reforma, que segue em fase de conclusão, já tem mais de 84% de serviços concluídos. A previsão é que seja concluída ainda em dezembro deste ano. “O Estado irá entregar ao município de Porto Velho mais uma opção de lazer, um espaço que vai proporcionar bem-estar aos moradores da localidade. A equipe de fiscalização acompanhou todo o processo da obra, para que tudo esteja conforme proposto no projeto, e o resultado é um ambiente totalmente revitalizado”, pontuou.

INICIATIVAS

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a conclusão do Ecoparque vai ao encontro dos propósitos do Governo, em primar pelo bem-estar e lazer dos rondonienses. “Temos investido em reformas e revitalização de praças e espaços públicos. Ações que o Governo tem honrado, gerando novos cenários em diversos municípios. São investimentos prioritários para melhorias na qualidade de vida da população”, concluiu.

O secretário da Seosp, Elias Rezende, salientou a necessidade de revitalizar locais públicos. “Ao proporcionar um ambiente agradável e seguro, fortalecemos o sentimento de pertencimento da comunidade, estimulando a participação cidadã e a construção coletiva de uma cidade melhor”, afirmou.

Fonte: Governo RO