Fhemeron pede solidariedade e convoca população a doar sangue

A população do município de Cabixi ganhou 1.300 metros de pavimentação na rodovia-497, no perímetro urbano da cidade. As ações do Governo de Rondônia, foram executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER.

De acordo com o diretor-geral DER, Eder André Fernandes, os serviços foram realizados pela 1ª Regional do DER de Colorado, em parceria com a prefeitura. “Unimos forças e realizamos todo o trabalho de terraplenagem, base, sub-base e aplicação de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ. A via também ganhou sinalização horizontal e lombadas”, ponderou o titular da pasta.

O governador Marcos Rocha enfatizou que as ações municipalistas do Governo de Rondônia atendem às demandas solicitadas pelos prefeitos. “Cada um dos 52 municípios possui sua peculiaridade. Governo do Estado e prefeituras, juntos, alinhamos os projetos e realizamos um trabalho intenso, levando serviços e melhorias à população rondoniense”, finalizou o chefe do Executivo Estadual.

Fonte: Governo RO