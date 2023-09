Fhemeron realiza ação itinerante no município de Nova Mamoré neste fim de semana

Desde o início deste mês estão sendo realizados os serviços de recuperação do trecho da RO-133. A região fica localizada entre o município de Vale do Paraíso e o distrito de Bom Jesus, pertencente ao município de Jaru. A recuperação deste trecho está sendo executada pelo Governo de Rondônia por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER.

De acordo com o titular da regional, Gilvane Fernandes, são 20,2 km de vias primárias que estão recebendo os serviços de reconformação de plataforma. “A reconformação é o patrolamento, limpeza lateral e abertura de saídas d’água nos pontos onde mais se formam atoleiros ”, explicou.

As frentes de trabalho são composta por servidores da 3ª Residência Regional do DER que concluíram ainda o trabalho de recuperação da RO-470, num trecho de 39,75 km, entre Vale do Paraíso e o distrito de Santa Rosa. “A 3ª RR-DER é responsável pela manutenção de mais de 350 quilômetros de vias sem pavimentação asfáltica em seis municípios da região central de Rondônia” disse.

Para o governador Marcos Rocha, o trabalho do DER é proporcionar vias trafegáveis durante os 365 dias do ano. A RO-133 é uma das principais rodovias estaduais, atravessando o Estado ao longo de mais de 600 quilômetros em municípios do Estado. “As ações não param e o DER tem desenvolvido um trabalho fundamental na recuperação de estradas com serviços que refletem positivamente para o escoamento da produção agrícola”, declarou.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes enfatizou que todas as equipes do órgão seguem o cronograma de planejamento anual. “Melhorar a trafegabilidade das rodovias estaduais é uma das prioridades do Governo. Intensificamos ações nos mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias e cerca de 1500 quilômetros pavimentados”, finalizou.

Fonte: Governo RO