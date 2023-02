Fhemeron reforça necessidade da doação de sangue para atender demandas da saúde

A execução da obra de construção na Unidade Integrada de Segurança Pública – Unisp, no município de Buritis, está em fase final. O local contempla uma área de 678,95 metros quadrados de construção e prevê 31 ambientes entre recepção, sala de reconhecimento, sala de identificação, sala de inquéritos, sala de cartório, despensa, alojamento, copa, cozinha, sala de espera das vítimas, depósitos de materiais apreendidos, banheiros e garagem para as viaturas.

A estrutura que vai abrigar as polícias civil e militar, promovendo a integração das forças de segurança no mesmo espaço, terá como foco, atender a população do município que conta com mais de 40 mil habitantes, potencializando assim, a capacidade de ação coordenada, em face das demandas de policiamento preventivo e de investigação. Desta forma promoverá agilidade e acesso à população, que encontrará vários serviços no mesmo prédio.

INVESTIMENTO E VALORIZAÇÃO

A obra que está com mais de 90% de execução, recebeu investimento no valor de R$ 1.173.127,64 (um milhão, cento e setenta e três mil, cento e vinte sete reais e sessenta e quatro centavos), por meio da Unidade Orçamentária Fundo Nacional de Segurança Pública – Funesp e tem como responsável pela fiscalização dos serviços, a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos –Seosp.

“O local fortalecerá a integração entre as forças de Segurança Pública, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores e atendimento adequado aos moradores de Buritis, na região do Vale do Jamari”, destacou o governador Marcos Rocha.

O policial civil Dimas Pinheiro de Souza, que exerce há 12 anos a função de agente de polícia na delegacia da cidade, está com boas expectativas para trabalhar no local, que oferecerá melhores condições. “Estou lotado aqui desde que passei no concurso em 2011 e, realmente, a nossa equipe estava há muito tempo necessitando de um local adequado. Acompanho as obras diariamente, pois fica ao lado da nossa unidade policial. A gente fica empolgado em perceber que está em fase de acabamento”, disse.

A Secretaria de Estado da Segurança e Defesa da Cidadania – Sesdec, vem trabalhando para consolidar a integração entre as forças de Segurança Pública, reduzindo assim drasticamente, o tempo de permanência do cidadão na delegacia, com um atendimento mais humanizando. A Unisp em Buritis fará atendimento na Avenida Porto Velho, S/N, Setor 01, quadra 06 A, lote 01.

