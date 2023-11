Filha de Ana Maria Braga da à ao quarto filho em casa!’Seja muito bem-vinda!’

Além de Mariana, Ana Maria Braga também é mãe do diretor de fotografia Pedro Maffei, de 38. Os dois são filhos da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada entre 1980 e 1992. Além dos quatro filhos de Mariana, Ana Maria Braga também é avó de Bento, de 11, filho de Pedro com Manuela Corano. Confira os registros do parto abaixo: