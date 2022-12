FIM DE ANO – Parque Natural será fechado durante as comemorações de Ano Novo

Campanha de prevenção ao desperdício foi uma das ações de destaque

Para consolidar uma nova cultura de gestão de recursos no município, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Gastos Públicos (SGP), implementou uma série de medidas ao longo do ano de 2022, com foco na economia dos gastos públicos e manutenção da qualidade dos serviços.

De julho a agosto deste ano, a SGP promoveu a campanha “Cidadão Consciente” com o objetivo de incentivar os servidores do município e a sociedade em geral à prevenção ao desperdício e a adotarem as melhores práticas de consumo de recursos, como a água, energia elétrica, materiais de expediente, entre outros.

A ação consistiu na distribuição de materiais da campanha em diversas secretarias, além de seguir disponível de forma virtual na página da SGP.

Ao longo de 2022, a superintendência também atuou, por meio da Divisão de Controle de Manutenção Automotiva, nos sistemas de gerenciamento de frota. Na prática, a pasta buscou priorizar o custo-benefício dos orçamentos de manutenção dos veículos. Ao todo, foram mais de 1,4 mil vistorias realizadas, proporcionando uma economia de mais de R$ 1 milhão aos cofres do município.

Buscando otimizar e reduzir custos dos deslocamentos de servidores do município em suas funções diárias, a SGP coordenou a implantação do projeto TaxiGov juntamente com as Secretaria de Educação (Semed), Secretaria de Administração (Semad), Secretaria de Saúde (Semusa). A iniciativa, do Ministério da Economia, começou em 2017 e já foi implantada em 26 capitais do Brasil.

“A implementação do TaxiGov irá trazer diversos benefícios para a administração municipal, como a redução de despesas com veículos, gastos com manutenção, conservação e com o combustível, além de gerar receita para motoristas de aplicativo, fomentando o uso desse transporte”, afirma a superintendente da SGP, Valéria Jovânia.

Outra ação importante da pasta, ao longo de 2022, foi a inserção de dados de Telefonia e Internet dentro da Plataforma de Acompanhamento de Gastos Contínuos (PAGC). Na prática, a ferramenta permite analisar as despesas com telefonia fixa, móvel, internet e transmissão de dados. Por meio dela foi possível constatar, por exemplo, a redução de 75% no gasto com telefonia fixa pelo município desde 2017 até o presente momento.

Além dos serviços de telefonia e internet, o PAGC também disponibiliza à população uma série de dados relativos às despesas públicas do município, como água e esgoto, combustível, energia elétrica, entre outros. A relação dos painéis pode ser conferida na página da plataforma.

Texto: Pedro Bentes

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO