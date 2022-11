FIM DE ANO – Reabertura do Parque da Cidade terá chegada do Papai Noel e inauguração das luzes de Natal

Festividades terão início no próximo sábado (3) e seguem com diversas atrações ao longo do mês

A chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes de Natal serão os momentos principais da grande festa preparada pela Prefeitura de Porto Velho para a noite do próximo sábado (3), quando o Parque da Cidade será reinaugurado. Além de todos os preparativos com a iluminação do parque e instalação de enfeites natalinos interativos, a população poderá contemplar apresentações musicais, teatro infantil e demais atrações preparadas para as crianças.

Gustavo Beltrame, presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), informa que, seguindo determinação do prefeito Hildon Chaves, o Parque da Cidade passou por uma ampla reforma e revitalização, com o local sendo preparado de forma muito especial para receber as famílias nesse momento das festividades de fim de ano.

“A Emdur está realizando uma reforma completa, tanto no campo de futebol, quanto na quadra de areia, instalações hidráulica e elétrica, além dos brinquedos. A decoração natalina inclui uma árvore de 30 metros de altura com iluminação de led, entre muitas outras atrações”, comentou Beltrame.

O gestor disse ainda que a intenção é repetir o feito em 2021, quando o local escolhido para a iluminação natalina foi o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. “Desta vez, o ponto principal da nossa iluminação será o Parque da Cidade”, acrescentou.

O Prédio do Relógio, na região central da cidade, atual sede administrativa da Prefeitura, também ganhou iluminação especial que será acesa na mesma noite.

Além da Emdur, outras secretarias municipais estão envolvidas na preparação do local e das festividades de fim de ano, a exemplo da Secretarias de Obras (Semob), responsável pelo asfalto da pista de caminhada no Parque da Cidade, de Serviços Básico (Semusb) que cuida da limpeza do espaço, de Transportes e Trânsito (Semtran) encarregada da pintura das faixas da pista de caminhada, de Meio Ambiente (Sema) com o plantio de árvores, de Administração (Semad), responsável pelo fornecimento de segurança para o local, da Fundação Cultural (Funcultural) com agendamento da programação cultural do evento, e da Secretaria Geral de Governo (SGG), responsável pela coordenação geral de todos os preparativos para essa inauguração e festa junto à população.

PROGRAMAÇÃO NATAL PORTO LUZ 2022

PORTÕES ABERTOS TODOS DIAS A PARTIR DAS 17H

Sábado (03/12)

Com a presença do Papai Noel

18h – Desfile da chegada do Papai Noel (abertura com Marcha Animada);

19h – Solenidade de Abertura (acendimento das luzes);

19:30h – Show Orquestra Villa-Lobos;

20h – Teatro Musical (Kira Garcez);

21h – Ilha Temática com Personagens Infantis (Kira Garcez).

Domingo (04/12)

Com a presença do Papai Noel

17h – Marcha Animada (Kira Garcez);

18h – Ilha Temática com Personagens Infantis (Kira Garcez);

19h – Ballet (Emília Boneca de Pano);

19:30h – Valsa Breve – Escola de Música Municipal;

20h – Teatro Musical (Kira Garcez);

20:45h – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Sexta-Feira (09/12)

19:30h – Marcha Animada (Kira Garcez);

20:45h – Ilha Temática com Personagens Infantis (Kira Garcez).

Sábado (10/12)

17h – Marcha Animada (Kira Garcez) ;

17:45h – Ilha Temática com Personagens Infantis (Kira Garcez);

18:30h – Espetáculo Jardim Secreto (Ballet);

19:45h – Teatro Musical (Kira Garcez);

20:30h – Express Arte (Dança Natal Feliz).

Domingo (11/12)

18h – Banda Musical Escola de Música Laio;

19h – Lançamento do Selo de Natal Estrela 2022 (Correios);

19:15h – Coral Mais Perto (Igreja Mundial);

20:30h – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Sexta- Feira (16/12)

Com a presença do Papai Noel

19:30h – Marcha Animada (Kira Garcez);

20:45h – Ilha Temática com Personagens Infantis (Kira Garcez).

Sábado (17/12)

Com a presença do Papai Noel

17:45h – Marcha Animada (Kira Garcez);

19h – Espetáculo Teatral (Igreja Quadrangular);

19:30h – Apresentação de Banda Musical (EASOUDS);

20h – Teatro Musical (Kira Garcez);

21h – Ilha Temática com Personagens Infantis (Kira Garcez).

Domingo (18/12)

18:30h – Encontro de Fanfarras e Bandas (Especial De Natal);

20:30h – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Sexta-Feira (23/12)

Com a presença do Papai Noel

17h – Marcha Animada (Kira Garcez);

17:30h – Musical Jesus Esperança (Igreja Shallon);

18h – Apresentação Animação Bozo e Lelé no Reino do Natal;

19h – Alciréa e Banda Canta e Encanta Especial de Natal;

19:30h – Ilha Temática com Personagens Infantis (Kira Garcez);

20:30h – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Domingo (25/12)

17:45h – Marcha Animada (Kira Garcez);

20:30h – Teatro Musical (Kira Garcez);

20:30h – Ilha Temática com Personagens Infantis (Kira Garcez).

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO