Final da Copa do Brasil: São Paulo decide em casa contra o Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, o sorteio para definir a ordem dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. O time paulista terá a vantagem de decidir em casa, no Estádio do Morumbi. Os jogos estão marcados para os dias 17 e 24 de setembro.

O sorteio contou com a presença dos treinadores Jorge Sampaoli, do Flamengo, e Dorival Júnior, do São Paulo. Além dos técnicos, estiveram presentes dois jogadores de cada equipe: Filipe Luis e Everton Ribeiro, pelo lado rubro-negro, e Calleri e Rafinha, representando o time tricolor.

Nesta edição da Copa do Brasil, tanto o Flamengo quanto o São Paulo entraram na competição apenas na terceira fase, assim como os demais times que disputaram a Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo conquistou sua vaga eliminando o Maringá, Fluminense, Athletico-PR e Grêmio. Já o São Paulo avançou ao eliminar Ituano, Sport, Palmeiras e Corinthians.

Fonte: Esportes