Finalizada a recuperação da RO-370 no trecho entre os municípios de Parecis e Alto Alegre

Os trabalhos de recuperação e manutenção da Rodovia 370, no trecho primário (não pavimentado) entre os municípios de Parecis e Alto Alegre dos Parecis, foram finalizados pelo Governo de Rondônia, no domingo (12). As intervenções foram executadas em aproximadamente 40 quilômetros da RO-370.

Os serviços foram realizados por intermédio da equipe da 5ª Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), em Rolim de Moura. De acordo com o chefe da Regional, Nilson Oliveira, “o trecho não possui pavimentação asfáltica e a equipe realizou um serviço que garante a trafegabilidade e o escoamento da produção. A via recebeu a limpeza lateral da vegetação, drenagem, saída de água pluvial, patrolamento (reconformação da plataforma) e encascalhamento de pontos”, salientou.

Conforme o Governo de Rondônia, essa é mais uma importante rodovia de escoamento de grãos, bovinos e diversas outras produções. A recuperação e manutenção das rodovias primárias seguem o planejamento anual de ações do governo, proporcionando qualidade e economia.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes, esteve acompanhando os trabalhos da equipe do DER e destacou que curvas perigosas, que já foram palco de muitos acidentes graves, foram removidas. “Acidentes que deixaram vítimas mutiladas. A população pediu e o DER entrou em ação e alinhou a estrada, removendo a curva. Além disso, alguns bueiros da via serão ampliados posteriormente, a fim de torná-la mais larga, proporcionando mais segurança e trafegabilidade para todos”, explicou.

O morador Valmiro Gomes relatou que os trabalhos são de excelência. “Queremos agradecer a todos os envolvidos pela qualidade do trabalho realizado na Rodovia 370. Hoje, a estrada virou um verdadeiro ‘tapete’, sem buraco e bem cascalhada”, concluiu.

Fonte: Governo RO