FISCALIZAÇÃO – Vigilância Sanitária realiza operação para proibir a venda de pomadas modeladoras de cabelo

Equipamentos foram adquiridos por emenda federal e repassados aos municípios pelo Governo do Estado

A Prefeitura de Porto Velho recebeu maquinários para auxiliar nos trabalhos de recuperação de estradas vicinais que foram repassados pelo Governo do Estado, e que também contemplou outros 26 municípios. A entrega dos equipamentos aconteceu nesta quinta-feira (16), no estacionamento do Palácio Rio Madeira.

O Governo de Rondônia direcionou quatro retroescavadeiras à capital com o objetivo de melhorar o escoamento da produção na agricultura familiar e facilitar o tráfego pelas estradas rurais.

“Três equipamentos foram direcionados à Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura (Semagric) para auxiliar na recuperação das estradas vicinais, e um para a Superintendência dos Distritos (SMD), para trazer melhores condições de trabalho às nossas equipes e assim melhorar a qualidade de vida de quem vive em áreas rurais, no que se refere ao transporte e escoamento de produção”, explicou Carlos Magno, titular da Semagric.

Ao todo, 52 retroescavadeiras e sete escavadeiras hidráulicas foram adquiridas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), através de emenda federal com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e repassados aos municípios pelo Governo do Estado de Rondônia.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO