Fiscalizações são realizadas pelo Ipem no comércio de Ariquemes para dar garantia ao consumidor

Para garantir o benefício direto ao consumidor, além de uma justa concorrência no mercado, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia – Ipem realizou uma série de fiscalizações entre os dias 6 e 17 de fevereiro, em postos de gasolina e em balanças do comércio em geral, no município de Ariquemes, no Vale do Jamari.

Para o diretor técnico regional do Ipem, Waldir Tschurtschenthaler Costa, as fiscalizações e visitas periódicas aos estabelecimentos visam dar garantia ao consumidor. “Essas ações dão garantia de que os produtos comercializados pelas empresas, estejam de forma leal e justa no mercado, seguindo as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro”.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que, as ações do Ipem buscam executar serviços essenciais à proteção do cidadão, em suas relações de consumo. “As equipes do Ipem têm realizado trabalhos por todo o Estado. Além de fiscalizações, as equipes executam orientações acerca da legislação, direitos e deveres junto às indústrias, buscando garantir a qualidade dos produtos que são ofertados diariamente ao consumidor”, ressaltou.

BALANÇAS

O diretor regional do Ipem lembra ainda sobre as balanças, que estão presentes no dia a dia do consumidor rondoniense. “Estamos indo em frutarias, açougues, padarias, entre outros estabelecimentos. Também atuando nas balanças rodoviárias, para que as cargas em grãos sejam pesadas de forma correta, além das pré-medidas, em que vamos aos supermercados fazer medidas de peso de arroz, feijão, papel higiênico, para que o peso do pacote esteja correto. Fios e cabos elétricos para coibir a concorrência desleal e que o consumidor não tenha prejuízos com materiais”.

Caso o consumidor se sinta lesado ou prejudicado por conta da procedência de algum produto comprado, no comércio local, poderá fazer sua denúncia por meio do número 0800-647-7277.

Fonte: Governo RO