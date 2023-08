Flamengo bate o Coritiba de virada e sobe para terceiro no Brasileirão

Na rodada de abertura do returno do Brasileirão, o Flamengo venceu, de virada, o Coritiba por 3 a 2 neste domingo (20), no Couto Pereira. Em jogo eletrizante, Gabi, Arrascaeta e Gerson marcaram os gols do importante triunfo rubro-negro, fora de casa. Com o resultado, o Mengão somou 35 pontos, subiu para terceira colocação e diminuiu a diferença para o líder.

O jogo

O Flamengo começou a partida indo pra cima do Coritiba e criou uma oportunidade logo no primeiro minuto. Após troca de passes entre Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique, o camisa 27 cruzou rasteiro na área, Gabi tentou o chute, mas a bola foi pra fora.

Com maior posse de bola, o time rubro-negro trocava passes no campo ofensivo. Aos oito minutos, Gerson descolou bom passe para Arrascaeta na entrada da área, ele tentou o chute e a bola saiu por cima da meta de Gabriel.

Apesar do bom início, o Coritiba foi quem saiu na frente. Filipe Luís derrubou Robson dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. O próprio atacante foi para cobrança e abriu o marcador no Alto da Glória: 1 a 0.

E o Mengão reagiu rapidamente! Fabrício Bruno lançou Wesley pela direita, o lateral-direito ganhou na velocidade e foi derrubado por Marcelino Moreno dentro da área. O árbitro não hesitou ao marcar o segundo pênalti do jogo. Gabi foi para cobrança e bateu firme no canto esquerdo do goleiro: 1 a 1.

O empate animou o time rubro-negro, que se manteve no ataque e marcou o segundo gol aos 30’. Bruno Henrique fez boa jogada pela esquerda, passou por dois marcadores e cruzou na medida para Victor Hugo. O meia tocou de cabeça para Arrascaeta, livre na pequena área, cabecear no contrapé do goleiro para virar o placar no Couto Pereira: 2 a 1.

Nos minutos finais da primeira etapa, Gabi foi lançado na direita e tocou para Bruno Henrique que estava passando livre pelo meio. O atacante avançou e bateu forte para defesa de Gabriel. O Mais Querido começou atrás, empatou, virou e foi para o intervalo com a vantagem.

Com menos de um minuto do segundo tempo, o Coritiba deixou tudo igual novamente. Jamerson cruzou da esquerda e Edu completou para o gol: 2 a 2. Após o empate, o Flamengo manteve o controle da posse de bola, buscando a troca de passes no campo ofensivo.

O técnico Jorge Sampaoli promoveu as primeiras substituições por volta dos 15’. Filipe Luís e Victor Hugo saíram para as entradas de Ayrton Lucas e Everton Ribeiro, respectivamente. Pouco depois, Gabi deu lugar a Luiz Araújo. Aos 25’, Bruno Henrique arriscou um voleio, mas a bola foi pra fora.

O Fla chegou bem na frente aos 37’. Luiz Araújo recebeu na ponta direita da área e bateu colocado visando o ângulo direito do goleiro. A bola subiu demais e saiu em tiro de meta.

O Mengão foi premiado pela persistência e conseguiu o terceiro gol nos acréscimos. E foi um golaço! Thiago Maia roubou a bola no meio e tocou para Luis Araújo, que passou para Gerson acertar um belo chute no ângulo, sem chance para o goleiro: 3 a 2.

Com o golaço, o Rubro-Negro saiu do Couto Pereira com uma vitória importantíssima para as pretensões da equipe no Brasileirão.



Próximo compromisso

O Mais Querido volta a campo no próximo sábado (26) para enfrentar o Internacional, às 18h30, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Erick (Thiago Maia), Victor Hugo (Everton Ribeiro), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabi (Luiz Araújo).

Técnico: Jorge Sampaoli.

Coritiba

Gabriel; Diogo Batista (Diogo Batista), Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio (Matheus Bianqui), Bruno Gomes e Sebastián Gómez (Liziero); Marcelino Moreno (Kaio César), Robson e Edu (Diogo Oliveira).

Técnico: Thiago Kosloski.

Ficha técnica

Coritiba 2×3 Flamengo

20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba-PR

Data e hora: 20/08/2023 às 16h

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA/SP), Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA), Robson (COR), Matheus Bianqui (COR), Gerson (FLA), Kaio César (COR) e Ayrton Lucas (FLA)

Gols: Robson (14’1ºT), Gabi (18’1ºT), Arrascaeta (30’1ºT), Edu (1’2ºT) e Gerson (48’2ºT).

Fonte: Esportes