Flamengo cresce na segunda etapa e vence o Resende pelo Cariocão

O Cruzeiro entrou em campo, na noite deste sábado, e retomou o caminho das vitórias no Campeonato Mineiro. Com uma boa atuação no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, o time celeste goleou o Villa Nova em confronto válido pela 6ª rodada do estadual. Gilberto foi o grande destaque da noite e cravou um hat-trick, anotando os três primeiros gols celestes. Mateus Vital, que se recuperou de lesão sofrida na 1ª rodada do estadual, voltou a entrar em campo, sendo acionado no segundo tempo, e garantiu a goleada aproveitando boa assistência de Bruno Rodrigues.

O primeiro tempo começou com o Cruzeiro já partindo para cima do Villa Nova. Daniel Jr, que voltou ao time titular na partida desta noite, teve a primeira oportunidade em cobrança de falta direta que passou perto do gol do time de Nova Lima. Depois, Bruno Rodrigues e Gilberto tiveram uma chance cada um, mas não conseguiram marcar.

Na sequência da primeira etapa, o Villa Nova passou a ocupar mais o campo de ataque e incomodar mais a equipe celeste, mas, nesse momento, o centroavante Gilberto demonstrou seu bom posicionamento para anotar o primeiro gol da Raposa. Aos 28 minutos, após jogada de persistência de Neto Moura, que ganhou a disputa individual na entrada da área e finalizou bem, Gilberto aproveitou o rebote do goleiro do Villa Nova e estufou as redes pela primeira vez com o manto estrelado.

Com o gol, o Cruzeiro melhorou na partida e passou a ter maior assertividade nos passes. Um deles originou o segundo gol do Estrelado. Wallisson fez um lançamento perfeito em profundidade para Gilberto, que tentou driblar o goleiro para fazer o gol; a bola escapou um pouco, mas o goleador teve sangue frio para conduzir a jogada, dar um drible seco no zagueiro que fez a cobertura e chutar entre as pernas do goleiro para anotar seu segundo gol na partida. No finzinho da primeira etapa, houve tempo para Gilberto marcar o terceiro – o que seria um golaço por cobertura – mas o atacante estava impedido por centímetros, e, assim, o gol foi invalidado pela arbitragem.

A Raposa foi para o intervalo com o triunfo parcial por 2 a 0 e voltou para o segundo tempo mantendo-se dominante na partida. A boa postura da equipe foi premiada cedo. Aos 12 minutos, o Cria da Toca Kaiki penetrou pelo lado esquerdo da área e foi derrubado. Pênalti! Gilberto foi para a cobrança e bateu com perfeição, deslocando o goleiro e garantindo seu hat-trick e o 3 a 0 para o Cabuloso.

Na sequência da segunda etapa, Paulo Pezzolano realizou cinco substituições e deu minutagem a mais atletas do elenco celeste. O Cruzeiro manteve o bom nível de atuação e seguiu dominando o adversário, permitindo poucas chances de reação para o Villa Nova. Aos 39 minutos, após boa trama pela esquerda, Bruno Rodrigues tocou na medida para Mateus Vital, que penetrou na pequena área e completou para o gol vencendo a marcação do Villa Nova: goleada de 4 a 0 para o Cruzeirão Cabuloso em Nova Lima!

Com o ótimo triunfo, o Cruzeiro se recupera plenamente no Campeonato Mineiro e alcança a liderança do grupo C da competição. O Estrelado chega a oito pontos, mesma pontuação do vice-líder Tombense, superando o time de Tombos no saldo de gols. Pela frente, a Raposa enfrentará a Caldense, na próxima quinta-feira, em Poços de Caldas, e o Democrata-SL, no dia 4 de março, fechando a primeira fase do estadual.

FICHA DA PARTIDA

Villa Nova 0x4 CRUZEIRO

MOTIVO: Campeonato Mineiro – Fase 1 – Rodada 6

DATA: 18/02/2023

LOCAL: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima

ÁRBITRO: Wanderson Alves de Souza.

ASSISTENTES: Guilherme Dias Camilo e Samuel Henrique Soares Silva.

ÁRBITRO DE VÍDEO: Emerson de Almeida Ferreira.

GOLS: Gilberto, aos 28 e 39min do 1ºT e aos 12min do 2ºT, e Mateus Vital, aos 39min do 2ºT (Cruzeiro).

ASSISTÊNCIAS – CRUZEIRO:Wallisson, aos 39min do 1ºT, e Bruno Rodrigues, aos 39min do 2ºT.

CARTÕES AMARELOS: Ramiro e Rafael Bilu (Cruzeiro) / Luan, Gabriel Santos e Michel Borges (Villa Nova).

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Reynaldo e Neris (Filipe Machado); Wallisson (Mateus Vital), Ian Luccas, Neto Moura e Kaiki (Rafael Bilu); Bruno Rodrigues, Daniel Jr. (Wesley) e Gilberto (Matheus Davó).

Técnico: Paulo Pezzolano

VILLA NOVA

Thiago Braga; Cleiton Silva, Alex Paulino, Renan e Sandro Perpétuo (Ruan); Gabriel Santos (Henrique Medeiros), Jorginho e Dodô (Michel Borges); Léo Reis, Wesley Iago (Igor Oliveira) e Luan (Thomasel).

Técnico: Cícero Júnior

Fonte: Agência Esporte