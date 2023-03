Flamengo decepciona e Del Valle é campeão da Recopa em pleno Maracanã

O Flamengo até conseguiu tirar o prejuízo de um gol de Quito ao vencer de maneira dramática o Del Valle por 1 a 0, mas foi derrotado nos pênaltis pelos equatorianos e ficou sem o título da Recopa Sul-Americana dentro de um Maracanã com mais de 70 mil torcedores.

Arrascaeta, no último lance do tempo regulamentar, deixou a equipe brasileira viva ao balançar as redes depois de quatro meses de jejum. Depois veio a prorrogação, sem gols para qualquer lado.

Nas penalidades, no entanto, os visitantes foram mais eficientes, fizeram 5 a 4, ficaram com a taça e calaram os mais de 70 mil torcedores.

De herói a “vilão”, Arrascaeta foi o único a desperdiçar sua cobrança de pênalti.

O jogo

Precisando reverter o resultado do jogo de ida, o Flamengo começou a partida buscando o ataque desde os primeiros minutos. Aos 13’, a primeira boa jogada construída pelo time rubro-negro. Everton Ribeiro cruzou na medida para Pedro, que cabeceou para defesa do goleiro. O Mengão pressionava o adversário no campo de defesa.

Aos 19’, reclamação de mão na bola dentro da área de Caicedo, mas após revisão do VAR, o árbitro mandou a partida seguir. Aos 30, por muito pouco o Flamengo não abriu o placar. Arrascaeta cobrou falta pela direita e Fabrício Bruno cabeceou, David Luiz evitou a saída e deixou para Thiago Maia, que arriscou o chute e a bola bateu na trave.

Na sequência, Everton Ribeiro lançou Ayrton Lucas na área, o lateral cabeceou firme no travessão. No último minuto da primeira etapa, Everton Ribeiro cruzou na área e Arrascaeta, com liberdade, subiu para cabecear. A bola passou raspando a trave. Apesar das boas chances criadas pelo Rubro-Negro, as equipes foram para o intervalo com 0 a 0 no placar.

O segundo tempo começou com o Flamengo rodando a bola de pé em pé em busca de espaço na defesa do Del Valle. A equipe de Vitor Pereira tentava as bolas alçadas na área, mas os equatorianos conseguiam cortar e davam poucos espaços na defesa.

Aos 46’, Arrascaeta levantou a bola na área, David Luiz testou firme por cima da meta. Até que no último minuto dos acréscimos, o Mengão conseguiu marcar o gol salvador! Gabigol levantou a bola para Cebolinha, que ameaçou o chute e tocou para o meio. Arrascaeta apareceu livre e empurrou para as redes: 1 a 0.

Com um gol de diferença, a partida foi para prorrogação e permaneceu o mesmo placar. A decisão foi para os pênaltis e o Independiente Del Valle venceu por 5 a 4, se sagrando campeão da Conmebol Recopa.

Próximo compromisso

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (5) para o Clássico dos Milhões contra o Vasco, às 18h10, no Maracanã, pela

10ª rodada do Campeonato Carioca.

Ficha Técnica

Flamengo 1(4)x0(5) Independiente Del Valle

Jogo de volta da Conmebol Recopa

Local: Maracanã-RJ

Data e hora: 28/02/2023 às 21h30

Arbitragem: Andres Matonte (URU), Nicolas Tarán (URU) e Martin Soppi (URU)

Cartões amarelos: Pellerano (IDV), Everton Ribeiro (FLA), Thiago Maia (FLA), Carabajal (IDV), Vidal (FLA), Alcívar (IDV), Varela (FLA), David Luiz (FLA), Faravelli (IDV), Ramírez (IDV), Mateusão (FLA)

Gol: Arrascaeta (50’2ºT).

Flamengo:Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas (Marinho); Thiago Maia (Gerson), Vidal (Cebolinha), Everton Ribeiro (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta; Gabi e Pedro (Mateusão). Técnico: Vitor Pereira.

Independiente Del Valle: Moisés Ramírez; Carabajal, Schunke e García Basso; Matías Fernández, Alcívar (Kevin Rodrígues), Pellerano (Previtali), Faravelli, Sornoza (Hoyos) e Beder Caicedo (Cortez); Lautaro Díaz (Landázuri). Técnico: Martín Anselmi.

Fonte: Agência Esporte